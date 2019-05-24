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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU - ANKARA
24.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Müebbet ısrarı

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Müebbet ısrarı

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider’i av tüfeği ile öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım’a verilen müebbet hapis cezasını onadı. Karar, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Kadın dernekleri indirim uygulanmamasına tepki gösterdi.

NEVİN Yıldırım, 28 Ağustos 2012’de kendisine tecavüz ettiğini iddia ettiği Nurettin Gider’i av tüfeği ile öldürdükten sonra başını kesip Isparta Yalvaç’a bağlı Koruyaka köyünün meydanına attı. Olay günü Gider’den 6 aylık hamile olan Yıldırım, 17 Kasım’da bir kız çocuğu dünyaya getirdi. DNA testi sonucunda bebeğin babasının Nurettin Gider olduğu anlaşıldı. Yıldırım’ın istemediği bebek, Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne ait yurda verildi. Yıldırım ‘tasarlayarak canavarca hisle kasten adam öldürmek’ iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandı. Ancak savcı mütalaasında ‘canavarca hisle’ ibaresini çıkararak ‘tasarlayarak kasten öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet’ istedi. Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Mart 2015’teki karar duruşmasında Yıldırım’ı müebbet hapis cezasına çarptırdı; iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulamadı. Yargıtay, sanık Yıldırım hakkındaki kararı, olay sırasında başkalarının da yardım etmiş olabileceği gerekçesiyle usul yönünden bozdu. Yeniden yargılamada da cinayeti tek başına işlediğini belirten Yıldırım, yine müebbet hapis cezasına mahkûm oldu.

‘TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ YOK’

İkinci kez temyiz incelemesi yapan Yargıtay kararını dün açıkladı. Yıldırım’ın müebbet hapis cezasını onayan Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, olayın meşru müdafaa olduğunu, bunun kabul edilmemesi halinde ağır tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmasını isteyen avukatların taleplerini de yerinde görmedi. Yargıtay müebbet kararını usul ve yasaya uygun bularak onadı.

AYM’YE BİREYSEL BAŞVURU

Yıldırım’ın avukatlarından Zekiye Bacaksız Boz, dosyayı AYM’ye taşıyacaklarını belirterek Hürriyet’e şunları söyledi: “Nevin, ön yargıyla ve köy halkının dedikodularına dayanarak mahkûm edildi. Temyiz duruşmasında, tecavüze uğramamak için öldürdüğünü, öfke ve hırsla Nurettin Gider’in kafasını kesip köy meydanına attığını, olayın meşru müdafaa olduğunu söylemiştik. Yargıtay, meşru müdafaayı hiç kabul etmediği gibi haksız tahrik ve iyi hal indirimi de yapmadı. Bu karar, erkek adalet anlayışımızı pekiştirdi. Tüm erkek katillere otomatik uygulanan iyi hal indirimi bile sudan, gerçekdışı gerekçelerle Nevin’e uygulanmadı. Bu karar kadınlara ‘Size uygulanan her tür şiddete boyun eğin’ demektir.”

‘ADALET ARAMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ’

YARGITAY’ın Nevin Yıldırım kararına sivil toplum örgütleri de tepki gösterdi:

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü: İstismar faillerine, kadın cinayeti faillerine indirimler yağarken Nevin’e oyçokluğu ile indirimsiz müebbet ceza verilmesini kabul etmiyoruz. Nevin’in içinde bulunduğu koşullar göz önüne alınmadı. Bu, erkek adaletin kararıdır. Nevin tecavüze uğradı ve tecavüzcüsünün çocuğunu doğurmak zorunda kaldı. İndirim almalıydı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Nevin Yıldırım kendisine 3 sene boyunca sistematik olarak cinsel şiddet uygulayan erkeği öldürmek zorunda kaldığı için müebbet cezası aldı. Bu adalet ve eşitlik ilkeleriyle açıklanamaz. Durumdan onu erkek şiddeti karşısında korumayanlar sorumludur.

Mor Çatı Vakfı: Meşru müdafaa ve iyi hal indirimleri uygulanmadı. Yıldırım için adalet aramaktan vazgeçmeyeceğiz. m Ece EMRE

KADIN HÂKİM: HAKSIZ TAHRİK UYGULANMALI

Yargıtay, Nevin Yıldırım’ın cezasını oyçokluğuyla onarken, kadın üye müebbet hapis cezasına karşı çıktı. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’nin kadın üyesi Meryem Üstüner, “haksız tahrik uygulanması gerektiği görüşüyle karara katılmadığını” belirtti.

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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