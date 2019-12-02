Müebbet hapisle yargılandığı davada duruşmaya beklenirken Fas’a kaçtığı ortaya çıktı!
İstanbul Çekmeköy’de güzellik uzmanı S. B.’yi (24) , yaşadıkları binanın 7’inci katından aşağı attıkları iddiası ile müebbet hapis talebi ile yargılanan müteahhit Müjdat Ç. (35) ile çalışanı İsrafil K.’nın (40) davasında ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Davanın Cuma günü görülen duruşmasında İsrafil K.’nın Fas'ın turistik şehri Kazablanka'ya kaçtığı belirlendi. Mahkeme İsrafil K. hakkında yakalama kararı çıkardı.
GÜZELLİK salonunda çalışan S.B., İstanbul Çekmeköy’de müteahhitlik yapan Müjdat Ç.’nin emlak ofisinde işe girdi. Bir süre sonra S.B. ile patronu Müjdat Ç. arasında yakınlık başladı. İkili 12 Aralık 2014’te imam nikâhı kıydı. Müjdat Ç. ile S.B. lüks bir sitede tuttukları evde birlikte yaşamaya başladı. S. B., dini nikâh kıydıkları tarihten bir yıl sonra da Müjdat Ç.’nin dini nikâh kıydığı başka bir kadın olduğunu öğrendi. Bu olaydan sonra ikili arasında tartışma çıktı. Olayın ortaya çıkmasından bir gün sonra da S. B., Müjdat Ç. ve çalışanı İsrafil K.’nın da evde olduğu bir esnada, birlikte yaşadıkları evin 7’inci katından aşağı düştü.
KESİNLİKLE İNTİHAR ETMEDİ
Yürütülen soruşturma sırasında İsrafil K. ve Müjdat Ç., S. B.’nin balkondan aşağı atladığını iddia etti. Genç kadın ise “Ben kesinlikle intihar etmedim. Beni İsrafil itmiştir. Benim aşağı atılmam da Müjdat’ın azmettirmesi ile olmuştur” dedi. Savcılık soruşturması sonrası Müjdat Ç. ve İsrafil K. hakkında, ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
OĞLUM FAS’A GİTTİ
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşması geçen Cuma günü görüldü. Duruşmaya Müjdat Ç. katılırken, İsrafil K.’nın yurtdışında olduğu ortaya çıktı. İsrafil K.’nın adresine giden polisler, babasından, K.’nın Fas’ın Kazablanka şehrine gittiğini yakın zamanda da Türkiye’ye dönmeyeceği bilgisini aldı.
Fas'ın turistik şehri Kazablanka'ya kaçtığı belirlenen İsrafil K.
İFADE VERMEKTEN KAÇINDI
Mahkeme, İsrafil K. hakkında yakalama kararı çıkardı. S. B.’nin Avukatı Cesim Parlak, “Sanıklardan İsrafil K. ifade vermekten kaçındı. Gelinen aşamada Fas’a kaçtığı ortaya çıktı. 24 yaşında olan müvekkil bu olay sonrası yatalak konuma geldi. Kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin bu denli arttığı bir süreçte soruşturma ve kovuşturmayı yürüten birimlerin daha etkin bir tutum geliştirmeleri beklenir” dedi. Mahkeme, bir sonraki duruşma için önümüzdeki Mart ayı ortasına gün verdi.
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