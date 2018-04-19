Müebbet aldı

Peşinden giden Aşır, 4 aylık hamile kadını Lefkoşa’da bir üniversite bahçesinde yakaladı, 36 kez bıçakladı, üzerine benzin döktü ve diri diri yaktı. Cinayet davası önceki gün sonuçlandı ve mahkeme heyeti oy birliğiyle yasaların öngördüğü en yüksek cezayı, müebbet hapsi verdi.



KKTC’de büyük infial yaratan cinayet geçen yıl 20 Nisan’da yaşanmıştı. Suat Aşır kavgayı gören ve yardıma koşarak kadının alev alan yüzüne toprak atan bir kişiyi de bıçakla tehdit etti. Genç kadın canlı canlı yanarken, yerde bıçaklamaya devam etti. Kan donduran kadın cinayetinin son duruşmasında mahkeme heyeti başkanı yargıç Melek Esendağlı, işlenen suçun hafifletilecek yanı olmadığını belirtti. Esendağlı, son yıllardaki kadına şiddet olaylarını da dikkate alarak sanığa müebbet hapis cezası verdiklerini açıkladı.



‘ADALET TECELLİ ETTİ’

Davayı takip eden Gamze Pehlivan’ın ağabeyi Hamza Pehlivan, adaletin tecelli etmesinden dolayı buruk bir mutluluk duyduğunu söyledi. Hamza Pehlivan, “Hiçbir şey kardeşimi geri getirmeyecek, ancak bu canavarın müebbet hapse mahkûm olması içimize bir nebze su serpti” dedi.