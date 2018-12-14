Müdürünün şehit olduğunu psikologlar eşliğinde öğrendi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMüdürünün şehit olduğunu psikologlar eşliğinde öğrendi
GeriGündem Müdürünün şehit olduğunu psikologlar eşliğinde öğrendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
14.12.2018 - 14:57, Son Güncelleme:

Müdürünün şehit olduğunu psikologlar eşliğinde öğrendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Müdürünün şehit olduğunu psikologlar eşliğinde öğrendi

Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Rize'de Mevlid-i Şerif okutulurken tedavisi süren koruması Yiğit Can Köksal'a, Verdi'nin şehitlik haberi, psikologlar eşliğinde söylendi. Rize Valisi Kemal Çeber, "Çok uzatmadan söylemek gerektiğini uzmanlar iletti. Uzman eşliğinde söylenmesi gerektiğini ifade ettiler. Biz de işi uzmanlarına bıraktık" dedi.

Sahil Camisinde düzenlenen mevlit programına Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Rize Emniyet Müdürlüğüne vekaleten atanan Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, emniyet teşkilatı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlit programında Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve tüm şehitler için dualar edildi.

İl Müftüsü İsmail Yalçın, dua sırasında yaptığı konuşmada, Altuğ Verdi'nin, öleceğini hissetmiş gibi kendisini sık sık arayarak dua istediğini söyledi.

Türk milletinin Malazgirt, Çanakkale ve 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde olduğu gibi hiçbir zaman teslim olmayacağını ve diz çöktürülemeyeceğini kaydeden Yalçın, Verdi'nin, 15 Temmuz darbe gecesi de İstanbul'da görevi başında şehadete koştuğunu belirtti.

Rize Valisi Kemal Çeber, cami çıkışında yaptığı açıklamada, Rize halkının Altuğ Verdi'yi çok sevdiğini, şehidini çok iyi uğurladığını ifade etti.

Çeber, yaralılar Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ın durumu hakkında şunları söyledi:
"Ercan müdürümüz bağlı olduğu cihazlardan ayrıldı ama çok ağır bir ameliyat geçirdiği için biraz daha hassas takibi devam edecek. İlk hastaneye gittiği durumunda açıkçası ümitlerimizi zorlayan bir haldeydi. Elhamdülillah o güne göre çok iyi durumda ama çok ağır bir ameliyat geçirdi. Allah doktorlarımızdan, sağlık personelinden razı olsun. Çok hassas takip ediyorlar. Biraz daha hassasiyet devam edecek. Yiğit Can koruma kardeşimizin durumu daha iyi. Uğradığım Ercan müdürümüz ile sorularıma işaret dili ile cevap verebilecek şekilde temas kurduk, sohbet ettik. Yiğit ile konuşarak sohbet ediyoruz. Onun durumu daha iyi. Rabbim onları bize bağışladı."

Yiğit Can Köksal'a Verdi'nin şehadet haberi verildi

Vali Çeber, zor bir süreç olduğunu ve şehadet haberini uzmanlar eşliğinde Yiğit Can'a verdiklerini vurgulayarak, "Çok uzatmadan söylemek gerektiğini uzmanlar iletti. Uzman eşliğinde söylenmesi gerektiğini ifade ettiler. Biz de işi uzmanlarına bıraktık. Psikoloğumuzun desteği ile ailesi ile birlikte ilgili arkadaşlar kendisine konuyu izah etti. Yiğit Can ilk duyduğunda kötü oldu ama toparlayacak hepimiz toparlayacağız. O da öğrendi." ifadelerini kullandı.

Rize Emniyet Müdürlüğünde 11 Aralık günü gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde şehit olmuş, diğer yaralılar Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal, tedavi altına alınmıştı.

Yiğit Can Köksal ile girdiği çatışmada yaralı olarak ele geçirilen olayın zanlısı trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Alarm! Su seviyesi yükseldi, baskınlar başladı...

Erdoğan'ın açıklamasının ardından dikkat çeken hareketlilik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert mesajlar: 'Bana göre fail belli'

Türk profesör, bir haftadır Kolombiya'da kayıp... Pasaportu otel odasında bulundu