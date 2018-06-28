Müdürü öldürten sözler: Canınızı sıkanı vurun gitsin

Olayla ilgili 11’inci sınıf öğrencileri İ.P. ve okuldan uzaklaştırılan arkadaşı U.Y. ile tüfeğin sahibi olan babası B.Y., gözaltına alındı.



Tutuklanan öğrencilerden İ.P.’nin U.Y. ile birlikte sigara içtikleri için müdür tarafından uyarıldığı iddia edildi. Gizli tanık ‘Gökkuşağı’nın anlattıkları, cinayetin çarpıcı detaylarını ortaya koydu. Tanık ifadesine göre, azmettirmekle suçlanan B.Y.’nin, olaydan önce uyuşturucu alan İ.P. ve oğlu U.Y.’ye, “Canınızı sıkan varsa vurun gitsin. Ben size içeride bakarım.” dediği öne sürüldü.



B.Y.’nin yine oğlunun okuldan uzaklaştırılmasından sonra yanına gittiği Müdür Kökmen’e, “Oğlum yanlış yapmaz” dediği ifade edildi. Olaydan sonra yapılan testte şüphelilerin kanlarında uyuşturucuya rastlandığı belirtildi.