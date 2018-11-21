Müdüre WhatsApp yasak
Sakarya’nın Arifiye İlçesinde Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Nuri Tellioğlu (47), 25 kadar eğitimcinin üye olduğu “Arifiye Yeniden Diriliş” adlı WhatsApp grubuna dahil oldu. Tellioğlu’nun, kapalı gruptaki bazı paylaşımları sosyal medyaya düştü. Tellioğlu müfettiş raporu ile görevden alındı; başka bir ilçeye sınıf öğretmeni olarak atandı. Tellioğlu, görevden alınma kararına karşı dava açtı. Dosyaya bakan Sakarya İdare Mahkemesi, alınan kararın hukuka uygun olduğuna hükmetti. İdare Mahkemesinin bu kararını, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi de onadı. Tellioğlu’nun avukatı onama kararına ilişkin “Bu onama kararı ile, amir konumunda olan tüm kamu görevlileri, kurdukları WhatsApp gruplarına tüm personeli dahil etmemeleri durumunda, idari yönde yaptırıma maruz kalabilir” değerlendirmesinde bulundu.
ARİFİYE İlçesinde görev yapan eğitimcilerden 25’i “Arifiye Yeniden Diriliş” isimli bir WhatsApp grubuna dahil oldu. Gruba ilçede bulunan bazı okulların müdür, müdür yardımcıları ve bazı öğretmenler üye oldu. Gruba dahil edilen isimlerden biri de İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Tellioğlu oldu. Belli sayıda kişinin üye olduğu grupta sık paylaşım yapan isimlerden biri de İlçe Milli Eğitim Müdürü Tellioğlu’ydu. Yapılan kimi paylaşımlar ilçedeki bazı kamu görevlilerinin aleyhineydi. Grupta, dönemin Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş aleyhine de paylaşımların olduğu öne sürüldü. Durum 2016 yılı sonunda ortaya çıktı. Grupta yapılan bazı paylaşımlar sosyal medyaya düştü; yerel medyada haberlere konu oldu.
SINIF ÖĞRETMENİ OLARAK ATANDI
Sakarya Valiliği, Tellioğlu ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı 2 müfettiş görevlendirdi. Müfettişlerin hazırladığı ön raporda,
Tellioğlu’nun görevden alınmasının uygun olacağı kaydedildi. 25 yıllık eğitimci Tellioğlu’nun ataması Geyve İlçesinde sınıf öğretmeni olarak yapıldı.
BAKANLIĞA KARŞI DAVA AÇTI
Tellioğlu, bakanlık kararının iptali için dava açtı. Sakarya 1. İdare Mahkemesinde görülen davada, Tellioğlu, 3 yılı aşkın bir süredir ilçe milli eğitim müdürü olarak görev yaptığını, atamasının liyakat ilkelerine uygun olduğunu, soruşturmaya konu WhatsApp yazışmalarının ise montaj olduğunu savundu. Bakanlık adına yapılan savunmada ise, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek, davanın reddine karar verilmesi istendi.
GRUBU LAĞVETMESİ GEREKİRDİ
Mahkeme, tarafların savunma ve delilleri yanı sıra, müfettişlerin hazırladığı rapora dayalı olarak kararını verdi. Kararda, Tellioğlu için verilen kararın hukuka ve mevzuata uygun olduğu kaydedildi. Kararda, Tellioğlu’nun amir konumunda olduğu, ilçedeki diğer tüm öğretmen ve müdürlere eşit ilişki kurması gerektiği kaydedildi. Kararda, Tellioğlu’nun, Devlet Memurları Kanunu’na aykırı hareket ettiği savunularak, kurulan WhatsApp grubunu lağvemesi gerektiği kaydedildi.
KARAR ONANDI
Tellioğlu, aleyhine çıkan bu kararı İstanbul Bölge İdare Mahkemesine taşıdı. Üst mahkemeye yapılan itirazda, amir konumundaki kamu görevlilerinin WhatsApp grubu kuramayacakları veya üye olamayacakları şeklindeki bir mevzuat hükmü olmadığı kaydedildi. Dosyaya bakan Birinci İdare Dava Dairesi, geçen Ekim ayında verdiği kararda, Sakarya İdare Mahkemesinin verdiği kararı kesin olarak onadı.
İDARİ YAPTIRIMA MARUZ KALABİLİRLER
Nuri Tellioğlu’nun avukatı İbrahim Adıyaman, onama kararına ilişkin “Kamu kurumlarında da, hızlı haberleşme için WhatsApp grupları kuruluyor. Bu onama kararı ile, tüm personelin dahil edilmemesi durumunda, amir konumundaki devlet memurları hakkında soruşturma başlatılıp, idari yaptırıma maruz kalmalarının önü açıldı. Müvekkil ile birlikte, aynı grupta olan diğer kişilerin açtıkları davalarda, davacıların talepleri kabul edildi. Ancak, müvekkilin amir konumu nedeni ile, yaptığımız başvuru reddedildi. Kararı Anayasa Mahkemesine taşıyacağız. Müvekkil, ilçede yanlış giden bir takım olaylara karşı olan biriydi. Kurban seçildiğini düşünüyoruz” dedi.
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