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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Umut ERDEM/ANKARA
07.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Müdüre çerçeve cezası

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Müdüre çerçeve cezası

Yargı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, aralarında İbrahim Çallı, Hoca Ali Rıza, Fikret Otyam, Diyarbakırlı Tahsin, Şevket Dağ ve Fausto Zonaro gibi ünlü ressamların bulunduğu 25 adet milyon dolarlık eserin çerçevesini, müzedeki çay ocağında görevli personele boyattığı gerekçesiyle hakkında 7 milyon 239 bin 500 TL’lik kamu zararı davası açtığı eski Ankara Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Ömer Gündoğdu ile ilgili son karar çıktı. Kararda eserlerdeki zararların müzeye teslim öncesinde de bulunduğu kaydedilerek, Gündoğdu’nun, çerçeveleri yönetmelik hükümlerine aykırı boyatmasından dolayı bin 996 TL ödemesine hüküm verdi.

Bakanlık, Gündoğdu’ya 12 Şubat 2014’te DÖSİMM işçisi ve müzenin çay ocağında görevli bulunan Erol Öztürk’e restoratör olmamasına rağmen verdiği talimatlar ile müzede bulunan eserlerde hasar ve değer kaybına neden olduğunu, 25 adet tabloya yapılan hatalı müdahaleler sonucu 7 milyon 239 bin 500 TL kamu zararı meydana getirdiği gerekçesiyle dava açmıştı. Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, bakanlık bu bedelin Gündoğdu’dan tahsilini talep etmişti.

Müdüre çerçeve cezası

Bilirkişi, çerçevelerini müze çaycısının boyadığı Diyarbakırlı Tahsin’in ‘Sultan Ahmet Çeşmesi’, Mahmut Celayir’in ‘Müdahale’, Fausto Zonaro’nun ‘Genç Kız Portresi’ gibi eserlerde 1.996 lira 20 kuruşluk zarar oluştuğu yolunda rapor verdi.

ALTI ESER YER ALDI

Mahkeme, konuyu bilirkişilere sordu. 10 Mayıs 2015’de hazırlanan ilk bilirkişi kurulu raporunda Gündoğdu’nun Bakanlık Resim ve Heykel Müzeleri Yönetmeliği hükümlerine aykırı davranması sonucu 25 eserden sadece Diyarbakırlı Tahsin’in ‘Sultan Ahmet Çeşmesi’, ‘Tophane’de Cumhuriyet Vapuru’ eserlerinde yüzde 10, Mahmut Celayir’in ‘Müdahale’, Şevket Dağ’ın ‘Valide Han’, Bahriyeli İsmail Hakkı’nın ‘Denizde Fırtına’ eserlerinde yüzde 5 ve Fausto Zonaro’nun ‘Genç Kız Portresi’ adlı eserinde yüzde 10 oranında değer kaybı oluştuğu tespitinde bulunmuştu.
Mahkeme, ilk bilirkişi raporuna itiraz sonrasında yeni bir bilirkişi kuruluna başvurdu. 10 Mayıs 2016’da hazırlanan yeni kurul raporunda ise ilk raporda belirtilen değer kayıpların eserlerin müzeye teslim edilmeden önceki görsellerinde de yer aldığı belirtildi. Resimlerdeki hasarın Gündoğdu ve diğer çalışanlara atfedilen kusurlu davranışa dayanmadığı vurgulandı. Raporda, Gündoğdu’nun restorasyon kurallarına aykırı olarak uzman olmayan müze çalışanına çerçeveleri boyatmasından dolayı kusurlu bulunduğu kaydedilerek, “Buna ilişkin zarar da uzman bir restoratör tarafından bin 996.20 TL’ye restore edilebilecektir” denildi.

OY BİRLİĞİ İLE KARAR

Bakanlık son olarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26. Hukuk Dairesi’ne istinaf başvurusuna gitti. Mahkeme, 9 Şubat 2017’de verdiği kararda da Gündoğdu’nun çerçeve dışındaki zararlardan sorumlu tutulamayacağını kaydederek, ilk derece mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun bulunduğuna hükmetti. Bakanlık, mahkemenin istinaf başvurusunu esastan reddetmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’ne temyiz başvurusunda bulundu. Daire de 4 Haziran 2018’de “verilen kararda bir isabetsizlik görülmediğini” belirterek, oy birliği ile temyiz itirazlarının reddine karar verdi.

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