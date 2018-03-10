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    Müdürden, engelli veterinere sopalı dayak

    ELAZIĞ (İHA)
    10.03.2018 - 17:01 | Son Güncelleme:

    Elazığ'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli bir şube müdürü, engeli bulunan veteriner hekimi darp etti . 3,5 ay önce meydana gelen olayda müdürün dayak anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Elazığ'da bir kurumda görevli şube müdürü, mesai çıkışı araç içinde sopayla beklediği engelli veteriner hekimi görünce dışarı çıkıp darp etti. 3,5 ay önce yaşanan olayla ilgili o anların saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

    Olayın 18 Aralık 2017 tarihinde saat 17.12'de Elazığ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde meydana geldiği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Asım S. ile engelli veteriner Veysel K. arasında izin nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın olduğu gün mesai bitiminde binadan çıkan Veysel K'ye, araç içinde sopayla beklediği ortaya çıkan şube müdürü Asım S. saldırdı. Müdür, sopayla saldırdığı veteriner hekime defalarca vurdu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Dayak yiyen Veysel K, olay sonrası darp raporu alarak şube müdüründen şikayetçi oldu.

    Adli ve idari soruşturma başlatılan olayla ilgili Asım. S'nin müdürlükten alındığı ancak veterinerlik görevine devam ettiği öğrenildi.

    Müdürden, engelli veterinere sopalı dayak

    Etiketler: elazığ , Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü , dayak , engelli veteriner , haberler , gündem
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