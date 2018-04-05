Müdür yardımcısına, 8 kız öğrenciye cinsel taciz suçlaması

Datça'daki Kızlan Ortaokulu'nda eğitim-öğretim gören 8 kız öğrenci, geçen salı günü, müdür yardımcısı D.B.'nin elle ve sözlü tacizine uğradıklarını söyleyerek durumu aileleri ile öğretmenlerine anlattı. Konu Savcılığa ve İlçe Eğitim Müdürlüğü'ne bildirildi. Datça Cumhuriyet Savcılığı, D.B. hakkında gözaltı kararı verdi. Müdür yardımcısı D.B., dün evinde gözaltına alındı. Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 2 rehber öğretmen ise yaşları 12 ila 13 arasında değişen 8 kız öğrenciyle görüşmeler yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de D.B.'yi görevinden uzaklaştırdı. Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan D.B., sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan D.B'nin, Marmaris ilçesinde görev yaptığı okulda, kendisi hakkında başka bir konuyla ilgili inceleme yapan müfettişi darbettiği ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Datça'da görevlendirildiği ifade edildi.