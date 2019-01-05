Müdür yardımcısı okulda dehşeti yaşadı!
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir okulun müdür yardımcısı, okulda uğradığı saldırıda yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Haydar Öztaş Anadolu Lisesinde meydana geldi. Okul Müdür Yardımcısı Osman Çaralan, okula hizmet sunan taşeron firma yetkilileri baba ve oğul olduğu iddia edilen 2 kişinin saldırısına uğradı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan müdür yardımcısı olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın duyulmasının ardından eğitim camiasında tepkiler hızla büyüdü.
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