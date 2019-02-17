‘Müdire’ sözüne takipsizlik
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın “Yeni oluşumun pek heveskâr müdiresi, politikada ipe sapa dair bütün söylem, benzetme ve kıyaslamaları üzerine alınmakta, bütün şimşekleri paratoner gibi üzerine çekmektedir. Müdire Hanım ne giriş cümlesi ne de perde gazeli okumakta, destursuz politika sahnesine dalmaktadır” sözlerini yargıya taşımıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’nca ‘sözlerin düşünce özgürlüğü kapsamında olduğu’ belirtilerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
Akşener, Yalçın’a 20 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Akşener’in avukatı, ‘MHP’li Yalçın tarafından yapılan benzetmelerin hakaret olduğunu, FETÖ’ye mensup olduğuna dair algı oluşturulduğunu’ savundu. Akşener, açtığı manevi tazminat davasını da kaybetti. İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, tazminat davasına konu olan açıklamaları eleştiri saydı. Kararda özetle, “Siyasetçilere ve uyguladıkları politikalara yönelik eleştirilere izin verilen sınırların özel kişilere nazaran daha geniş olduğu, tüm hukuk sistemlerinde yerleşmiş bir ilkedir. Siyasi bir kişilik olan davacının sert eleştirilere katlanması gerektiği kanaati ile davanın reddine karar verilmesi gerekir” denildi.
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