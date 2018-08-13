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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Enver Fatih TIKIR-Cansel ORUÇ / DHA
13.08.2018 - 11:46, Son Güncelleme:

Mudanya'daki o villalar için harekete geçildi

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Mudanya'daki o villalar için harekete geçildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, cumartesi günü çıkan orman yangınından sonra lüks villaların bulunduğu bölge, geç yanan incir, ıhlamur, çınar ve erguvan ağaçlarıyla çevrelenecek.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü orman sahasında bu hafta çalışmalara başlanacağını belirtirken, Bademli, Göynüklü ve Çağrışan mahallelerinin muhtarları ise yangında 520 lüks villa için tehlike atlatıldığını söyledi.

Mudanya'nın Göynüklü Mahallesi'nde, geçen cumartesi günü saat 12.00 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Poyrazın da etkisiyle alevler, kısa sürede Çağrışan ve Bademli mahallerinde lüks villaların bulunduğu bölgeye yayıldı. Bursa- Mudanya yolunun araç trafiğine çift taraflı kapanmasına neden olan yangın; 6 helikopter, 1 uçak ve 150'ye yakın arazöz ile itfaiye aracının müdahalesi sonucu rüzgarın da etkisini yitirmesiyle güçlükle kontrol altına alındı. Lüks 2 evin çatısının yandığı yangında can kaybı olmazken, soğutma çalışmalarına ise halen devam ediliyor.

Bursa Mudanya'daki yangında 20 hektar alan zarar gördü
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1 METREKARE AĞAÇ DİKİLMEMİŞ ALAN KALMAYACAK

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, soğutma çalışmalarının ardından ormanlıkta yanan ağaçları temizleyeceklerini söyledi. Bölgeye Mudanya halkı ile fidan dikeceklerini kaydeden Akın, "Bölgede bulunan yanık ağaçları uzaklaştırdıktan sonra tespit yapıp, çevreyi temizleyeceğiz. Burada özel bir proje uygulayacağız. Düşüncemiz, 15- 20 hektar olarak tahmin edilen bu alana yeniden ağaçlandırırken, saf kızıl çam ormanı olarak değil; bölgenin yüzde 20-25'ini yangına dayanıklı, görsel olarak da değeri yüksek yapraklı ağaçlar dikeceğiz. Yerleşim yerlerinin olduğu yerlerin çevresine olası yangında çabuk alev almayan, ıhlamur, çınar, incir ve erguvan gibi ağaçlar dikerek, görsel kirlilik oluşturmadan bant oluşturacağız. Zarar gören diğer bölgeler ise yine saf kızılçam fidanları dikeceğiz. Dikim işlemine şubat- mart aylarında başlayacağız. Bölgenin temizlenmesine ise eylül- ekim aylarında başlamış olacağız" dedi. Alanın tamamen ağaçlandırılacağının sözünü veren Orman Bölge Müdürü Akın, ağaç dikilmemiş 1 metrekare alan kalmayacağını vurguladı. 

520 VİLLA YANABİLİRMİŞ

Zamanında müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, ormanlık alana yakın mahallelerden Bademli'de 400, Çağrışan'da 100 ve Göynüklü'de ise 20 lüks villanın yanarak, kül olmaktan son anda kurtarıldığı belirtildi.

Öte yandan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca orman yangınıyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü açıklandı. 

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