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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Berktuğ ÖNCÜ/DHA
11.08.2018 - 22:03, Son Güncelleme:

Mudanya'da faciadan dönüldü

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Mudanya'da faciadan dönüldü

Bursa’nın Mudanya ilçesinde dün 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Kuvvetli poyrazın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bursa-Mudanya karayolunun sağ tarafında başlayan yangın, yolun sol tarafına da sıçradı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yangını şüpheli bulduğunu söyledi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Dün öğlen saaatlerinde Bursa, Çağrışan köyünde başlayan yangını söndürmek için Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki tüm ekipler ile helikopter, iş makineleri ve arazözler bölgeye sevk edildi. Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye aracı da bölgeye gönderildi. Çevre illerden gelen destek ile birlikte yangına havadan 5 helikopterle müdahale ediliyor. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ederken, bazı villaların sakinleri yangına kendi imkanlarıyla kovalarla su taşıyarak müdahale etmeye çalışıyor. Çağrışan ve Bademli mahallelerinde bazı siteler tedbiren boşaltılırken, bazı villaların çatıları ve bahçeleri yangından zarar gördü.

VALİ: ŞİDDETLİ RÜZGÂRDAN
Bursa-Mudanya karayolu, Geçit mevkiinde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Araçların geçişine izin vermeyen polis ekipleri, yangının sürdüğü noktalara yakın olan vatandaşları da uzaklaştırılıyor.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, yangın bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını ifade eden Vali Küçük, “Yangının değişik yerlerde olmasının nedeni rüzgârdan yaşanan sıçramalar. 200-300 dönümlük bir alanda yangın var. Alevlere, 6 helikopter, 1 uçak ve yüzlerce arazöz ile müdahale ediyoruz. Niye bu kadar araçla müdahale ediyoruz? Çünkü, rüzgâr şiddetli. Şu anda kontrol altına alındı. En büyük yoğunluğu evlerin olduğu bölgelere verdik. Şu anda can kaybı ve mal kaybı yok. Yangının birkaç yerde başlamasıyla ilgili söylentiler doğru değil. Tamamen rüzgârla ilgili bir hadise. İlk değerlendirmelerimiz sabotaj değildir” dedi.

Mudanyada faciadan dönüldü



Orman yangınının Çağrışan, Göynüklü ve Bademli mahallelerini tehdit ettiğini söyleyen Göynüklü Mahalellesi Muhtarı Turgay Demirci, “Dumanlar çevreyi sardı. Yerleşim yerleri tehdit altında. Ben ailelerden uzak kalmalarını istiyorum” dedi. Alevler, Bademli Mahallesi’ndeki bazı villalara sıçradı. Villaların çatılarının yandığı görüldü. Alevlere ekipler ve vatandaşlar müdahale ederken, diğer konutlarda oturanlar ise evlerini boşalttı. 

BELEDİYE BAŞKANI: RANTÇILARA FIRSAT VERMEYECEĞİM
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yangını şüpheli bulduğunu söyledi. Başkan Türkyılmaz, “Yangını birkaç yerden başlaması nedeniyle şüpheli buluyorum. Benzer olayı biz 2015 yılında yaşamıştık. Burada rant için yangın çıkaranlar olursa onlara fırsat vermeyeceğim. Beklentileri tepetaklak olacak. Bunu bilsinler. Yangına ekiplerimizle müdahale ediyoruz” dedi.

İZNİK DE YANDI
Bursa’da, Mudanya ilçesinin ardından İznik’te orman yangını çıktı. Dün saat 13.00 sıralarında kırsal Elbeyli Mahallesi Hesfetli mevkisinden yükselen dumanları gören mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürülüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Havadan helikopter, karadan ise arazözlerle müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarına destek verdiği çalışmaları Elbeyli’ye gelerek yerinde takip etti.

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