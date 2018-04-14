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    Müdahaleyi yapan teslim edilemedi

    Serpil KIRKESER/DHA
    14.04.2018 - 23:35 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Mecidiyeköy'de 10 kişinin öldüğü asansör faciasına ilişkin açılan davada 16 sanığın beraatına ve 9 sanığın da ‘Taksirle ölüme sebebiyet vermek’ten 60 bin 800'er TL adli cezaya çarptıran mahkeme heyeti, gerekçeli kararını açıkladı.

    Kararda, asansör kabininin katlarda durmasını sağlayan elektromekanik limit switch’lere müdahale edildiği için kaza sırasında çalışmadığı ve asansörün 32. kattan saatte 175 kilometre hızla düştüğü belirtildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan ve olayda bilinçli taksir bulunmadığı kaydedilen 172 sayfalık gerekçeli kararda, "Esas olarak kazaya sebebiyet veren asansör sensör ve switch’leri üzerinde kimin müdahalede bulunduğunun tespit edilememesi ve katılanların maddi taleplerinin Torunlar GYO firması tarafından büyük ölçüde karşılanmış olması nazara alınarak sanıklara verilen hapis cezaları adli para cezasına çevrilmesine karar verilmiştir" denildi. 16 sanığın da olayda kusurlarının bulunmadığının anlaşıldığı belirtildi. Gerekçeli kararda, sisteme müdahale eden kişi veya kişilerin tespit edilmesi, yetkisiz personeli operatör olarak asansör kullanımına görevlendiren kişinin tespit edilerek gereğinin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu da kaydedildi.

    Etiketler: asansör faciası , asansör faciası davası , gazetehaberleri , gündem
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