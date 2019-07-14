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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) -
14.07.2019 - 18:17, Son Güncelleme:

Mucizenin görüntüsü ortaya çıkmıştı... Dikkat çeken detay

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Mucizenin görüntüsü ortaya çıkmıştı... Dikkat çeken detay

ANTALYA’da, motosikletiyle seyir halindeyken kayarak, altına girdiği otomobilin arka tekerinin başının üzerinden geçmesine rağmen kaskı sayesinde kazayı hafif yaralı atlatan sürücü Muhammet İkbal Tatlı’nın (19), kazadan 1 gün önce güvenli kask satın aldığı ortaya çıktı. Tatlı, "5 kaburgam kırıldı, onun dışında bir şeyim yok. Kaskınız kolunuzda değil, kafanızda olsun" dedi.

Kaza, 6 Temmuz’da, Muratpaşa ilçesi Karacaoğlan Caddesi’nde meydana geldi. Muhammet İkbal Tatlı, motosikletiyle seyir halindeyken, önündeki otomobilin sürücüsünün aniden sola dönüş yapmasıyla direksiyon kontrolünü yitirdi. Yola düşerek, sürüklenen Tatlı, otomobilin altına girdi. Aracın arka tekerleri, İkbal’in önce göğsünden ardından başının üzerinden geçti. 5 kaburgası kırılan Tatlı, başındaki kask sayesinde hayatta kaldı.

’KASKINIZ KOLUNUZDA DEĞİL, KAFANIZDA OLSUN’

Kaza, İçişleri Bakanlığı’nın Hayatıma kastım yok, kaskım var’ kampanyasını ve kaskın önemini bir kere daha gözler önüne serdi. Kazanın ardından yaşama tutunmasının mucize olduğunu belirten Muhammet İkbal Tatlı, kentte kaskla ilgili bilgilendirme toplantısına katıldıktan sonra ’Ben de artık kask kullanmalıyım’ diye düşündüğünü söyledi. Daha önceden standart dışı kask kullandığını kaydeden Tatlı, kazadan 1 gün önce güvenli kask satın aldığını söyledi.

Tatlı, "Güvenli bir kask aldım ve ertesi gün yolda aniden bir otomobil önüme çıkıp sola döndü. Ben de duramadım. Motosiklet devrilince yerde sürüklenerek otomobilin arka tekerlerinin altında kaldım. Tekerler önce göğsümden sonra da kafamın üzerinden geçti. Eğer kaskım olmasaydı, hayatta olamazdım. Kafamda yara dahi yok. 5 kaburgam kırıldı, onun dışında bir şeyim yok. Kaskınız kolunuzda değil, kafanızda olsun" diye konuştu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Muhammet İkbal Tatlı’nın mutlak ölümden kask sayesinde kurtulduğu görüntülerle ilgili yaptığı açıklamada, "Şehir içinde bir kaza oldu, motosikletli geldi, bir araçla çarpıştı. Kafası otomobilin altında kaldı, kaskı sayesinde kurtuldu. Kaskı olmasaydı biz o arkadaşın şu anda cenaze namazını kılıyor olabilirdik" dedi.

HEDİYE YENİ KASK

Muhammet İkbal Tatlı’ya yeni kask hediye edildi. Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül, "Muhammet gidip kaskını almış ve bir gün sonra bu olayı yaşaması bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Amacımız ceza yazmak değil. Şu ana kadar 30 binin üzerinde motosiklet sürücüsüne ulaşıldı ve uyarıldı. Adaylar sürücü kurslarına kaydolurken kasklarını alacaklar. Antalya’nın en ücra köyünde dahi kasksız motosiklet sürücüsü kalmayacak. Cezaya para vermeden kaska para verin" diye konuştu.

Otomobilin kafasının üzerinden geçtiği an kameralara yansısı Antalya’da motosikletiyle seyir halinde olan sürücü kayarak altına girdiği otomobilin arka tekeri kafasının üzerinden geçmesine rağmen başındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı atlattı.
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Tek kelimeyle mucize... Görüntüsü ortaya çıktı
Tek kelimeyle mucize... Görüntüsü ortaya çıktı
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