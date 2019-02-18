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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)
18.02.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Mucizenin fotoğrafı... Şimdi kitabını yazıyor

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İSTANBUL'da trafik kazasında yaralanıp 17 gün yoğun bakımda kalan ve 15 beyin ameliyatı geçiren, kafatası 26 vida ve 6 plakla sabitlenen Özge Karakuş (26), azmiyle yaşama tutundu. Üniversiteyi bitirip Muğla'da Aktif Beyin Dikkat ve Algılama Merkezi açan Karakuş, şimdi de 'Mucize' adlı kitap yazıyor.

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  • 15 beyin ameliyatı geçirdi, yaşadıklarını Mucize adlı kitapta anlattı
  • 15 beyin ameliyatı geçirdi, yaşadıklarını Mucize adlı kitapta anlattı
  • 15 beyin ameliyatı geçirdi, yaşadıklarını Mucize adlı kitapta anlattı
  • 15 beyin ameliyatı geçirdi, yaşadıklarını Mucize adlı kitapta anlattı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencisi olan Muğlalı Özge Karakuş, İstanbul'da 23 Mart 2014'te yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması teşhisi konulan Özge Karakuş, 17 gün yoğun bakımda kaldı. 4 ay boyunca hastanede tedavisi süren genç kızın en büyük destekçisi ailesi oldu.

15 beyin ameliyatı geçiren Karakuş, tedavisinin tamamlanmasının ardından üniversite öğrenimini de tamamladı. Özge Karakuş, İstanbul'da kişinin kendi beyin dalgalarını değiştirmesine yardımcı olan bir öğrenme stratejisi olan 'neurofeedback' eğitimi aldıktan sonra Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Aktif Beyin Dikkat ve Algılama Merkezi açtı. Doktorların 'Yaşayamaz' dediği Özge, işinde başarılı olmasının yanı sıra insanlara ümit olmak için şimdi de hayatını anlatan 'Mucize' isimli kitap yazıyor.

Azmiyle tutunduğu hayatından çok memnun olan Özge Karakuş, geçirdiği o zor günleri şöyle anlattı:

"Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı. Çift taraflı beyin kanaması teşhisi konulup, tedaviye alındım. Kaza sonrası toplam 15 ameliyat geçirdim. Ameliyat olmamım sebepleri çok fazlaydı. Bunlardan birisi hastane enfeksiyonuydu. Doktorlar öleceğim gözüyle bakıyorlardı. Taburcu edildikten sonra okuluma devam ettim ve mezun oldum. Son ameliyatımı geçen yılın temmuz ayında oldum. Başımda kırık olan kemikleri 26 vida ve 6 tane plakla sabitlediler. Baş ağrılarım sona erdi" dedi.

İnsanlara faydalı olmak istediğini belirten Karakuş, "Kaza sonucu oluşan psikolojik ve fizyolojik bir takım sorunlarım için 'neurofeedback' eğitimi alarak Muğla'ya memleketime döndüm. Yıllardır edindiğim psikoloji bilgilerini ve 'neurofeedback' yöntemini uygulayarak ihtiyacı olanlara yardımcı olmak için iş yerimi açtım. İnsanlarımız yöntemin faydalarını öğrendiklerinden sonra destek almak için geliyorlar. Kişilere umut sağladığımı bilmek gururlu bir şekilde mutlu olmamı sağlıyor" diye konuştu. Karakuş, yaşadıklarını 'Mucize' adını verdiği kitapta anlatacağını vurgulayarak, "Herkesin bir mucizeye inanmasını istiyorum. Annem, hatırlamadıklarımı anlatıyor, ben yazıyorum. Kitabımın ismini 'Mucize' koyacağım. Gelecek yıl Ege Üniversitesi'nde yüksek lisansa başlamayı düşünüyorum" dedi.

'BÖYLE BİR EVLADA SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN GURUR DUYUYORUZ"

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı Bülent Karakuş ile eşi Nurten Karakuş ise kızlarının azmi ile gurur duyduklarını söyledi. Baba Karakuş, "Evladımız başarılı bir öğrenciydi. 15 ameliyat geçirdi. Kızımın kaza sonrasındaki kötü durumundan bugünkü haline gelmesi bizim için de bir mucize oldu. Başkalarına umut olmak için bu iş yerini açtı. Beynin ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Başarılı bir şekilde işini yapıyor. Özge'nin hayat hikayesini dinleyenler büyük bir hırsla hayata tutunmaya çalışıyor. Mesleğini kullanmadan anlattıklarıyla insanlara yön verebiliyor. Böyle bir evlada sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz" dedi.

NEUROFEEDBACK NEDİR?

Neurofeedback, biofeedback disiplini çerçevesinde, beyin dalgalarının eğitilmesiyle uğraşır. Biofeedback, genel olarak insan bedenindeki fizyolojik tepkileri ölçmek için birtakım araçlardan faydalanan bir tedavi tekniğidir.

Bu araçlar, vücut sistemleri üzerinde hastaya geribildirim verir ve hasta daha sonra bu sistemleri nasıl değiştirmesi gerektiğini öğrenir. Genel olarak etki alanındaki başlıklar anksiyete, depresyon spektrumu, dikkat-hafıza sorunları, stres, öğrenme ve davranış bozuklukları, migren ve kronik baş ağrıları, uyku bozukluklarından oluşmaktadır.

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