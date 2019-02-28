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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alper KORKMAZ / DHA  
28.02.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Mucize kurtuluş! Trafikte korna çaldı diye silahla ateş etti...

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ESENYURT'ta ters yönden gelen sürücü kendisine uyarı amaçlı korna çalan sürücünün minibüsüne silahla ateş etti.   Arka kapıdan giren mermi kabin bölmesini de delerek sürücü koltuğunun başlığına saplanıp kaldı. Sürücünün santim farkla hayatta kaldığı olay güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay Esenyurt Yenikent Mahallesi Balıkyolu Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Kısa minibüsüyle Halkalı'dan bir hastaneden dönüyordu. Cadde üzerinde ilerlediği sırada ters yönden gelen bir otomobil çıktı. Otomobile çarpmamak için frene basan Kısa , uyarı amaçlı da korna çaldı. 

KORNAYA ÖFKELENDİ SİLAHINA SARILDI

Korna çalınmasına öfkelenen otomobil sürücüsü beraberindeki arkadaşıyla araçtan inerek minibüse doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada kısa süreli duraklayan minibüs sürücüsü Ahmet Kısa, yoluna devam etti. Diğer sürücü ise belinden çıkardığı silahla Kısa'nın kullandığı minibüsün arkasından bir el ateş etti. 

KOLTUK BAŞLIĞI HAYATINI KURTARDI

Mermi ilk olarak minibüsün arka kapısından girdi ardından kabin bölmesini de delerek koltuk başlığına saplanıp kaldı. Santim farkıyla merminin kafasına isabet etmesinden kurtulan minibüs sürücüsü Kısa, bir süre daha ilerledikten sonra durdu. Kapıyı açmasıyla mermi çekirdeğinin yere düştüğünü gören sürücü durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri minibüste ve olayı yaşandığı noktada incelemelerde bulundu. Yaşadığı olayı anlatan Kısa, " Hastaneden geliyordum. Aracın biri ters yönden geldi uyarı amaçlı korna çaldım. Kafa kafaya çarpışıyorduk. Bunlar araçtan 3-4 kişi indiler. 'Bekle bekle' diyerek direk ateş ettiler. Aramızda bir tartışmada olmadı. Kim olduklarını bilmiyorum.  Sağ taraftan girdi mermi başlıktan çıktı" diye konuştu.

Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.  

Mucize kurtuluş Trafikte korna çaldı diye silahla ateş etti...

Mucize kurtuluş Trafikte korna çaldı diye silahla ateş etti...

Mucize kurtuluş Trafikte korna çaldı diye silahla ateş etti...


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