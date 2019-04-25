Mucize kurtuluş! Birazdan izleyeceklerinize inanamayacaksınız
AMASYA'da yolun ortasında beklerken üzerine gelen TIR'ın altında kalmaktan kıl payı kurtulan adamın o anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Geçen Pazar günü otogar kavşağındaki meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir tır, çarptığı bariyerleri önüne katarak durabildi. Kazadan saniyeler öncesinde bir adam yolun tek yönünü geçip ortada bir süre bekledi.
O sırada üzerine gelen TIR'ın altında ezilmekten kurtulan adamın başından geçen olağanüstü anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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