Mucize kurtuluÅŸ
Ä°ZMÄ°T'te,TEM Otoyolu'nda otomobile Ã§arpan TIR devrildi. TIR ile bariyerler arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸan otomobildeki 3 kiÅŸi yaralanÄ±rken, TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ kaÃ§tÄ±.
Kaza gece saatlerinde, TEM Otoyolu Ä°zmit Bekirdere ViyadÃ¼ÄŸÃ¼ mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Suriye uyruklu Muhammed A. idaresindeki 41 UJ 371 plakalÄ± TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nÃ¼ kaybetmesi sonucu Ozan Ã‡anakÃ§Ä± idaresindeki 34 JE 211 plakalÄ± otomobile yandan Ã§arptÄ±.
TIR ile bariyerler arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸan otomobil hurdaya dÃ¶nerken, TIR savrularak devrildi. Kazada, Ozan Ã‡anakÃ§Ä± ile eÅŸi ve 6 aylÄ±k Ã§ocuÄŸu yaralandÄ±. TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Muhammed A. olay yerinden kaÃ§tÄ±. 112 Acil ekibinin ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±lan 3 kiÅŸi tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. TIR sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
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