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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA-DHA
30.07.2018 - 19:59, Son Güncelleme:

Mucize kurtuluş!

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Mucize kurtuluş!

Denizli’de yamaç paraşütü yapan 75 yaşındaki kişi düştüğü kayalıklarda mahsur kaldı. 3 saatlik bir çalışmayla mahsur kaldığı 50 metrelik kayalıklardan kurtarılan kazazedenin ilk yaptığı iş ise kendisini geçmiş olsun için telefonla arayanlara teşekkür etmek oldu. Yaşlı adam kazaya rağmen yine uçmaya devam edeceğini bildirdi.

Olay, Pamukkale ilçesinde Başkarcı Dağı’nda meydana geldi. Bin metre rakımlı Başkarcı yaylasına çıkan teleferiklerin bulunduğu alandan atlayış yapan Hasan Cengit, paraşütün kanadının kapanması sonucu düştüğü kayalıklarda mahsur kaldı. Cengit ile birlikte atlayış yapan arkadaşları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri ise durumu AFAD’a bildirerek yardım istedi. İhbarla harekete geçen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sivil Savunma ekipleri olay yerine ulaşıp Hasan Cengit'i kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler Cengit’in bulunduğu alana halatlar yardımıyla sedye indirdi. Cengit daha sonra sedyeye konularak halat ile düştüğü yerden 2 teknisyen eşliğinde çıkarıldı. Şans eseri kolundan birkaç sıyrık ile kurtulan Cengit, olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

“1996’DAN BU YANA UÇUYORUM”

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi sonrası kurtarılan Cengit, 1996’dan bu yana uçtuğunu söyleyerek, kazadan sonrada yine uçmaya devam edeceğini kaydetti. Cengit kazanın nasıl meydana geldiğini ve sonrasında yaşadıklarını ise şu sözlerle anlattı: “Havadayken türbülansa girdim. Türbülansta kanat kapandı. Kanat kapanınca düşmeye başladım. Paraşüt ağaca takıldı. Bir ara kendimi kaybettim düşüp sürünürken o anı hiç hatırlamıyorum.

"96’DAN BU YANA UÇUYORUM"

Aşağı doğru yuvarlandım ve orada kaldım. Kurtuluşum büyük bir şans, kolum birkaç yerinden yaralandı. 75 yaşındayım ve 1996’dan bu yana uçuyorum. Beni kurtaran ekiplerden ‘Allah razı olsun. Bundan sonrada uçacağım, bu kazadan sonra yine uçmaya devam. 3 kızım ve 5 torunum var. 96’dan bu yana uçuyorum hiç ara vermedim hemen hemen her gün uçuyorum. 3 bin saat uçuşum var. ”

Hasan Cengit, cep telefonu ile kendisini arayanlara ise kurtarma ekiplerinin kendisini kurtardığını ve durumunun iyi olduğunu söyledi.

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