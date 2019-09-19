Mucize Doktor'la gündeme gelen Savant sendromu nedir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMucize Doktor'la gündeme gelen Savant sendromu nedir?
GeriGündem Mucize Doktor'la gündeme gelen Savant sendromu nedir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
19.09.2019 - 18:44, Son Güncelleme:

Mucize Doktor'la gündeme gelen Savant sendromu nedir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mucize Doktor'la gündeme gelen Savant sendromu nedir?

Yayın hayatına başlayan 'Mucize Doktor' adlı dizinin ana karakteri sonrası, literatürdeki en ilginç sendromlardan Savant sendromu gündem oldu. Hakkında pek fazla bilgi bulunmayan bu sendrom hakkında vatandaşlar, bilgi almak ve bilinçlenmek amacıyla internette araştırma yapıyor. Peki, Savant sendromu nedir?

Resim, müzik ve hyekel gibi sanat dalları ile matematik alanında olağanüstü yetenekli olan Savant sendromlu bireyler, günlük hayatta karşımıza çok çıkmıyor. Genellikle otizmlilerde rastlanan Savant sendromunun nedeni, bilim dünyası tarafından tam olarak açıklanabilmiş değil. İşte, Mucize Doktor'la gündeme gelen Savant sendromu hakkında tüm ayrıntılar...

Matematik, müzik veya görsel alanda ileri derece yeteneklere sahip olmalarına karşı günlük hayatın gerektirdiği bazı becerilerde yetersiz kalan Savant sendromlular, 'İdiot Savant' ya da türkçe anlamıyla 'Aptal Dahi' olarak da isimlendriliyor. Dünyaca ünlü bazı heykeltraş, ressam ve müzisyenlerin de bu sendroma sahip olduğu biliniyor.

ÇOĞUNLUKLA OTİZMLE BİRLİKTE GÖRÜLÜYOR

Savant sendromu ya da bir diğer adıyla Otistik savant; matematik, müzik veya görsel alanda yetenekli çoğunlukla otistik hastaların yaşadığı ancak başka hastalıkların da sebep olabildiği sendroma verilen isimdir.

Bu hastalar için Fransızca "İdiot Savant" terimi de kullanılır. Çok haneli sayıların çarpımını kısa sürede hesaplayabilmek ya da gün ay yıl olarak verilen bir tarihin haftanın hangi gününe rastladığını bulabilmek gibi zihinsel becerilere sahiptirler. Bunun yanında günlük rutin sayılabilecek işlerde yetenekleri kısıtlı olabilir.

BİLİM DÜNYASI NEDENİNİ TAM AÇIKLAYAMIYOR

Savant sendromu bireylerin, neden yetenekli oldukları bilim dünyası tarafından tam olarak açıklanamamıştır.

Bazı savantlarda açıkça nörolojik anormallik vardır. Birçok savantın, beyninin sol yarımküresinde sıradışılığa sahip olduğu bilinir. Dünyada 50-100 kadar müthiş savant sendromlu insan olduğu tahmin edilmektedir.

DÜNYACA ÜNLÜ KİŞİLER VAR

Amerikalı heykeltraş Alonzo Clemons, Amerikalı müzisyen Leslie Lemke, Macar asıllı yazar Henriett Seth-F, İngiliz mimar Stephen Wiltshire ve İskoç sanatçı Richard Wawro, tanınan Savant sendromlu kişilerdir.

Öte yandan dünyaca ünlü "Rain Man" filminde, olağanüstü bir hafızaya sahip olduğu için "Megasavant" olarak Kim Peek'in hayatından esinlenilmiştir.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Acının fotoğrafı! Oğlunun tabutuna balkondan baktı
Meteoroloji'den korkutan iddia ile ilgili açıklama
Cezaevinden izinli çıkıp genç kadını bu hale getirmişti! Suç makinesi çıktı
Mahkeme salonunda 'kediciklere' dönüp bunları söyledi