Mucize Doktor'la gündeme gelen Savant sendromu nedir?
Yayın hayatına başlayan 'Mucize Doktor' adlı dizinin ana karakteri sonrası, literatürdeki en ilginç sendromlardan Savant sendromu gündem oldu. Hakkında pek fazla bilgi bulunmayan bu sendrom hakkında vatandaşlar, bilgi almak ve bilinçlenmek amacıyla internette araştırma yapıyor. Peki, Savant sendromu nedir?
Resim, müzik ve hyekel gibi sanat dalları ile matematik alanında olağanüstü yetenekli olan Savant sendromlu bireyler, günlük hayatta karşımıza çok çıkmıyor. Genellikle otizmlilerde rastlanan Savant sendromunun nedeni, bilim dünyası tarafından tam olarak açıklanabilmiş değil. İşte, Mucize Doktor'la gündeme gelen Savant sendromu hakkında tüm ayrıntılar...
Matematik, müzik veya görsel alanda ileri derece yeteneklere sahip olmalarına karşı günlük hayatın gerektirdiği bazı becerilerde yetersiz kalan Savant sendromlular, 'İdiot Savant' ya da türkçe anlamıyla 'Aptal Dahi' olarak da isimlendriliyor. Dünyaca ünlü bazı heykeltraş, ressam ve müzisyenlerin de bu sendroma sahip olduğu biliniyor.
ÇOĞUNLUKLA OTİZMLE BİRLİKTE GÖRÜLÜYOR
Savant sendromu ya da bir diğer adıyla Otistik savant; matematik, müzik veya görsel alanda yetenekli çoğunlukla otistik hastaların yaşadığı ancak başka hastalıkların da sebep olabildiği sendroma verilen isimdir.
Bu hastalar için Fransızca "İdiot Savant" terimi de kullanılır. Çok haneli sayıların çarpımını kısa sürede hesaplayabilmek ya da gün ay yıl olarak verilen bir tarihin haftanın hangi gününe rastladığını bulabilmek gibi zihinsel becerilere sahiptirler. Bunun yanında günlük rutin sayılabilecek işlerde yetenekleri kısıtlı olabilir.
BİLİM DÜNYASI NEDENİNİ TAM AÇIKLAYAMIYOR
Savant sendromu bireylerin, neden yetenekli oldukları bilim dünyası tarafından tam olarak açıklanamamıştır.
Bazı savantlarda açıkça nörolojik anormallik vardır. Birçok savantın, beyninin sol yarımküresinde sıradışılığa sahip olduğu bilinir. Dünyada 50-100 kadar müthiş savant sendromlu insan olduğu tahmin edilmektedir.
DÜNYACA ÜNLÜ KİŞİLER VAR
Amerikalı heykeltraş Alonzo Clemons, Amerikalı müzisyen Leslie Lemke, Macar asıllı yazar Henriett Seth-F, İngiliz mimar Stephen Wiltshire ve İskoç sanatçı Richard Wawro, tanınan Savant sendromlu kişilerdir.
Öte yandan dünyaca ünlü "Rain Man" filminde, olağanüstü bir hafızaya sahip olduğu için "Megasavant" olarak Kim Peek'in hayatından esinlenilmiştir.
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