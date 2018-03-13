Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Mucize... Böyle kurtulmuş

    Mucize... Böyle kurtulmuş

    Hürriyet Haber
    13.03.2018 - 15:01 | Son Güncelleme:

    İzmir Basmane'de çıkan otel yangınında 4 kişi yaralanmıştı. Pencereden düşen ve otelden aşağı atlayan 2 kadının görüntüleri herkesin yüreğini ağzına getirmişti. Otel penceresinden düşerken görüntülenen Belarus uyruklu Inna Blokna'yı, Adnan Bilgiç'in havada yakaladığı ortaya çıktı. Blokna, otopark görevlisi Bilgiç için "Büyük bir kahramanlık örneği gösterdi. Yaşıyorsam bunu ona borçluyum. Her zaman kardeşim olarak kalacak" dedi. Öte yandan genç kadını kurtaran Bilgiç'in korsan otoparktan cezaevine gireceği öğrenildi.

    İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtinde bir otelde çıkan yangında can pazarı yaşanmıştı. Yangın sırasında alevlerden kurtulmak için yan odaya geçmeye çalışan Belarus uyruklu Inna Blokna dengesini kaybedip 6. kattan aşağı düşmüştü.

    Blokna, bu sırada, tellere temas ettikten sonra beton zemine düşeceği sırada kendisini otopark görevlisi Adnan Bilgiç yakaladı. Bilgiç, "Adını sonradan öğrendiğim Inna yan binaya geçmek isterken düşeceğini hissettim. O an önümde olan bir kişiyi iteleyip ellerimi açarak onu tutmaya çalıştım" dedi.

    Mucize... Böyle kurtulmuş

    'KARDEŞİM OLARAK KALACAK'

    Belarus uyruklu Inna Blokna ile onu havada yakalayarak ölümden kurtaran 3 çocuk babası Adnan Bilgiç (40)  bir araya geldi.

    Yeni Asır gazetesinin haberine göre kendisinin hayatta kalmasını sağlayan kişiyi karşısında gören genç kadın Bilgiç'e, "Sana minnettarım, hayatımı kurtardın" diyerek teşekkür etti.

    İNSANLIK ÖRNEĞİ

    Blokna, kendisini kurtaran Adnan Bilgiç için şunları söyledi:

    "Sonsuz teşekkür ederim. Büyük bir kahramanlık örneği gösterdi. O bundan sonra her zaman için hafızamda kahramanım olarak yaşayacak. Bugün yaşıyorsam ve engelli kalmadıysam kesinlikle Adnan kardeşimize borçluyum.

    Ben yukarıdayken herkes seyredip kameraya çekiyordu ama Adnan büyük bir insanlık örneği gösterdi. Ben düşerken elleriyle beni tutması gerçek bir kahraman olduğunun göstergesi. Bundan sonraki hayatımda Adnan Bilgiç benim her zaman kardeşim olarak kalacak. Adnan'ın cezaevine gireceğini öğrendiğim için ayrıca çok üzüntülüyüm. Bir an önce cezasını çekip yanımıza gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum."

    Mucize... Böyle kurtulmuş

    'İYİ Kİ KURTARDIM ÇOK HUZURLUYUM'

    Adnan Bilgiç ise şunları söyledi: "Bir can kurtarmak çok güzel. Otelde onu karşımda sapasağlam görünce, güler yüzünü görünce çok mutlu oldum. Bana teşekkür etmesi ve minnet duyması en güzel servet, en güzel mutluluk. İyi ki kurtardım şimdi çok huzurluyum, cezamı çekerken bile bir kişinin gözündeki ve kalbindeki ışıltıyı mutluluğu gördüğüm için çok iyiyim." 

    Yangından kaçmak isteyen kadın aşağıya düştüİzmir’in Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan bir otelde yangın çıktı. Otelde kalanlar pencerelerden park halindeki otomobillerin üzerine atlayarak kurtulmaya çalıştı. Yangında içeride mahsur kalanları kurtarıldı. Alevler içinde kalan otelden kurtarılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangından kurtulmak isteyen iki kişinin pencereye çıktıkları o anlar kameralara kaydedildi.
    daha fazla video için
    Etiketler: İzmir , otel , Basmane , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri