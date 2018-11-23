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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
23.11.2018 - 10:07, Son Güncelleme:

Adliyeyi karıştıran olaya jet iddianame

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Adliyeyi karıştıran olaya jet iddianame

BURSA Adliyesi’nde duruşma saatini beklerken mübaşir Bedir Yıldız’a (47) kafa atan Muhammed Raşit Polat (19) hakkında ’kasten yaralama’ suçundan iddianame hazırlandı. 3 günde hazırlanan iddianamede Polat hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Gürsu PTT’de sıra beklediği sırada bir kişiye hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında ’hakaret’ suçundan 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Muhammed Raşit Polat, 12 Kasım günü hakim karşısına çıkmak için Bursa Adliyesi’ne geldi.

Beraberinde bulunan baba Mahmut Polat (48), kendilerine tebliğ edilen duruşma saatinin gecikmesi üzerine konuşmak amacıyla mübaşir Bedir Yıldız’ın yanına gitti. Baba Polat, mübaşir Yıldız’a, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu söyleyip, kendilerinin bir an önce duruşma salonuna alınmasını istedi. Bu sırada Muhammed Raşit Polat, ikilinin yanına gelerek, mübaşir Bedir Yıldız’a kafa attı. Ardından da kaçtı. Sağ elmacık kemiğinden yaralanan Bedir Yıldız, sağlık görevlilerince ambulansla Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yıldız’ın yanağına 3 dikiş atıldı. Çarşı Polis Merkezi ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan Muhammed Raşit Polat, ’kasten yaralama’ suçundan adliyeye sevk edildi. Bursa 2. Sulh Ceza Hakimliği’nde ifade veren Polat, "Mübaşir, babamın üzerine yürüyünce, müdahale edecek zannettim. İleri geri konuşunca araya girip kafa attım" dedi. Tutuklanan Polat, cezaevine götürüldüğü sırada basın mensuplarına, "Ufak bir tartışma sonucunda sinirlenerek kafa attım. Pişmanım" dedi.

JET İDDİANAME

Bursa Cumhuriyet Savcısı Evrim Uzunsoy, Polat hakkında ’kasten yaralama’ suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle üç gün içinde iddianame hazırladı. İddianame, Bursa 14. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Polat, önümüzdeki ay hakim önüne çıkacak.

 

 

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