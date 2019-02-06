Mübaşir nedir? Mübaşir ne demek?
Mübaşir, mahkemelerde sıkça karşılaşılan tabirler arasında yer alıyor. Zaman zaman bazı film ve dizilerde de zikredilen mübaşir kelimesi, manasıyla merak konusu oldu. Peki, mübaşir nedir ve ne anlama gelmektedir? İşte, o kelime hakkında bazı bilgiler
Mübaşir, TDK'ya göre mahkemede duruşmaya girecekleri ve tanıkları çağıran, yargıcın emirlerini bildiren, kâğıtları getirip götüren görevli, çağrıcı anlamına gelmektedir.
Mübaşirlerin görevi genel olarak duruşmanın disiplinini sağlamak ve duruşmada hakime yardımcı olmaktır. Mübaşirlerin görevleri daha ayrıntılı olarak şu şekilde ifade edilebilir.
- Zabıt kâtibi tarafından hazırlanan duruşma dosyalarını, duruşma gününden önce incelenmek üzere daire başkanı, üye veya Cumhuriyet savcısına götürmek.
- Bölge adliye mahkemesi bilgilendirme sistemi olmayan yerlerde günlük duruşma listesini görülebilecek bir yere asmak.
- Duruşma sırası gelenleri duruşma salonuna davet ederek, salondaki yerlerini göstermek ve buna uyulmasını sağlamak.
- Yemin verilmesi ve kararın açıklanması başta olmak üzere, duruşma ve keşif esnasında uyulması gereken davranış kurallarını taraflara ve ilgililere açıklamak.
- Duruşmanın kapalı yapılmasına dair karar alındığında salonu boşaltmak.
- Ertelenen duruşma tarihini yazarak taraflara vermek.
- Müzekkere ve tebligatların ilgili kurum ya da kişilere ulaşmasını sağlamak üzere posta ve zimmet işlemlerini yerine getirmek.
- Daire başkanı veya üyenin talimatı doğrultusunda dosyadan evrak örneği verilmesini sağlamak.
- Arşive götürülmesi veya arşivden çıkarılması gereken dosyalara ilişkin işlemleri yapmak ve arşivi düzenli tutmak.
- Fizikî olarak sunulan evrakı tarama işlemi tamamlandıktan sonra en kısa sürede dosyasına düzenli bir şekilde takmak.
- İlgili mevzuatta belirlenen resmî kıyafeti giymek.
- Mevzuattan kaynaklanan veya daire başkanı, üye ya da yazı işleri müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
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