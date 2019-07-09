Mübaşir alımı şartları nelerdir? Mübaşir alımı başvurusu nasıl yapılır?
Başvuru sürecinde son 1 haftaya girilen mübaşir alımı için şartlar araştırılmaya devam ediliyor. Türkiye genelinde bin 169 kişiyi istihdam edecek olan Adalet Bakanlığı, mübaşir alımı şartları ile detayları açıkladı. Peki, mübaşir alımı için şartlar nelerdir? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı mübaşir alımı başvuru süreci hakkında bazı bilgiler
Mübaşir alımı başvuru şartları için sorgulanmaya devam ediyor. 1 Temmuz tarihinde başlayan ve 16 Temmuz tarihinde sona erecek olan mübaşir alımı başvurusu, belirli şartları karşılayan vatandaşlar için geçerli olacak. Peki, mübaşir alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
2018 yılında gerçekleştirilen KPSS'den 70 ve üzeri alanların başvuruda bulunabileceği Adalet Bakanlığı personel alımı için genel şartlar şu şekilde;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 16 Temmuz 2019 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 inci maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1983 ve sonra doğumlu olanlar)
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağma gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak,
g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
MÜBAŞİR ALIMI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı
alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.
Zabıt kâtipliği ve mübaşirlik pozisyonlarına istihdam edilecekler için genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına göre değerlendirilecek.
ATAMA NASIL YAPILACAK?
Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.
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