Muavin sosyal medyadan köpük partisi fotoğrafları paylaşınca...

Esenler Otogarı'na iki yıl önce müşteri getiren şoför Ragıp E. yeni sefer için beklerken bir aydır otobüste muavinlik yapan Umut Y. (21), gece vakti otobüsün bagaj kapağından içeri girerek içeride uyuyan şoför Ragıp E.’nin kredi kartını ve üzerindeki bin 500 lira parayı aldı. Sabah uyandığında parası ve kredi kartının olmadığını fark eden Ragıp E., telefonla muavinini aradı ancak ulaşamadı.

Acilen Malkara’ya yolcu götürmesi gereken şoför Ragıp E., işlerini bitirdikten sonra Malkara Cumhuriyet Savcılığı’na giderek şikayette bulundu. Gece otobüste yattığını ve sabah kalktığında kredi kartı ile parasının çalındığını fark ettiğini söyleyen Ragıp E., “Gece otobüsün içinde tek başına yattım. Kapılar kilitli ve camlar kapalıydı. Tahminimce otobüsün bagaj kısmından aracımın içerisine girilmiş. Ben hiç fark etmedim. Ben aslında İstanbul’da oturuyorum ama Malkara’ya acil yolcu getirdiğim için buradaki savcılığa başvurmak istedim. Umut Y. isimli şahıs benim aracımın muavinidir. Normalde bugün otobüse muavinlik için gelmesi gerekiyordu. Gelmediği gibi telefonla da ulaşamıyorum. Aracın bagajından girilmiş olmasından dolayı bu kişiden şüpheleniyorum. Ayrıca kredi kartımdan farklı ATM’lerden 10 bin 625 lira çekilmiş. Bu kişiden şikayetçiyim” dedi.

MUAVİN, CEZAEVİNDE ORTAYA ÇIKTI

Hırsızlık olayından sonra kendisine ulaşılamayan muavin Umut Y., kısa süre sonra Antalya’da tatil yapmaya başladı ve sosyal medyada oradan fotoğraflar paylaştı. Otel havuzlarında ve turistlerle köpük banyosu yaparken fotoğraflarını sosyal medyaya yükleyen ve çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkası olduğu ortaya çıkan Umut Y.’nin başka bir suçtan cezaevine girdiği belirlendi.



Umut Y.

''İDDİADAN 7 BİN TL KAZANDIM''

Cezaevinde ifadesi alınan Umut Y., Ragıp E.’nin yanında 1 ay muavin olarak çalıştığını belirterek, “Tarihini hatırlayamadığım bir akşam Ragıp E. bana, ‘şu kredi kartını al, git ATM’den para çek gel’ dedi. Kredi kartını alıp Esenler Otogarı'nın içinde bulunan ATM’den yaklaşık bin 500 lira para çektim ve kendisine teslim ettim. Bana evime gitmek için 100 lira para verdi. Gece saat 01.30 sıralarında evime gittim. Ertesi gün, oynamış olduğum iddianın sonucu açıklandığında 7 bin lira para kazandığımı öğrendim. Bunun üzerine Ragıp’ı arayarak artık işe gelmeyeceğimi, iddiadan para kazandığımı söyledim. Kendisi bana ‘tamam’ dedi. Ben iddiadan parayı alarak Antalya Kemer’e gidip tatil yaptım. Üzerim atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Malkara Cumhuriyet Savcılığı, dosyayı takipsizlik kararıyla ilk önce İstanbul Adliyesi’ne, buradan da Ragıp E.’nin Pendik’te oturması nedeniyle Anadolu Adliyesi’ne gönderdi. Şoför Ragıp E., muavini Umut Y.’nin Antalya’da turistlerle havuzda ve köpük banyosu yaparken çektirdiği ve sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları da dosyaya delil olarak sundu. Olayla ilgili savcılığın soruşturması sürüyor.

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