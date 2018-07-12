Araç sahipleri dikkat! Son gün 31 Temmuz
MTV ödemeleri için süreç devam ediyor. 2 taksit olarak ödenen Motorlu Taşıt Vergisinin (MTV) temmuz ayında yatırılması gereken meblasını ödeyecek olan binlerce araç sahibi, son tarih konusunda araştırmalarına başladı. Araçların motor hacmine göre gerçekleşecek olan MTV ödemeleri, Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) ya da bankaların internet şubeleri üzerinden gerçekleştirilebilecek. İşte, MTV ödemelerinin son günü ve ödeme yöntemleri hakında bazı bilgiler
Sahip oldukları araç için Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek olan vatandaşlar, Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesi üzerinden ödemenin nasıl yapılacağını sorgulamaya başladı. MTV ödemeleri ne zaman yapılacak sorusu kadar, internetten ödeme nasıl yapılır konusuyla da gündemde olan MTV, temmuz ayında sona erecek. Peki, araçların motor hacmi ve yaşlarına göre değişkenlik gösteren MTV ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte, konuyla ilgili bazı bilgiler
MTV VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?
Tüm araç sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu MTV her yıl Ocak (1 Ocak – 31 Ocak) ve Temmuz (1 Temmuz - 31 Temmuz) aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor.
MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen araçlar için MTV hesaplamasında taşıt değerine bakılmayacak. Bu araç sahipleri MTV'yi araçlarının motor hacmine göre ödeyecek.
Buna göre 31 Aralık 2017'den önce aracını tescil ettirenler, 1 Ocak 2018'den itibaren 1300 cc ve aşağısı araçlar (1-3 yaş) için 743 lira, 1301 cc-1600 cc arası araçlarda bin 294 lira, 1601 cc-1800 cc arası araçlarda 2 bin 284 lira, 1801 cc-2000 cc arası araçlarda 3 bin 598 lira, 4001 cc ve yukarısı araçlarda 29 bin 483 lira MTV ödeyecek.
Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Naci Ağbal yeni yılda uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hakkında zam oranlarını açıklamıştı Ağbal; 'Yasal değişiklikle binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) yüzde 40 oranında artırıyoruz. Burada sadece binek otomobillere ilişkin bir vergi artışı var, diğer araçlarla ilgili normal yeniden değerleme oranında artış olacak' dedi. MTV zammı ile birlikte en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi 258 lira artacak. Peki hangi araç sahipleri 2018 yılında ne kadar vergi ödeyecek? İşte merak edilen sorunun cevabı
DİKKAT: Aşağıdaki Motorlu Taşıt Vergi hesaplama ekranı Gelirler İdaresi Başkanlığı'na aittir. Çıkacak olan rakamlar, vergi güncellemesinin henüz yapılmaması nedeniyle eski fiyatları gösterebilir.
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MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
MTV ödemesi için online olarak ödeyebileceğiniz bir çok farklı sistem mevcut.
1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.
2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.
3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.
4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.
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