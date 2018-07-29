MTV ödemeleri için son gün ne zaman?
2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde son ödeme tarihinin ne zaman olduğu çok sayıda araç sahibi tarafından merak ediliyor. MTV'nin ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz'da başlamıştı. Henüz ödeme yapmayan vatandaşlar, ödeme için son günün ne zaman olduğunu sorguluyor. Peki, MTV ödemeleri için son gün ne zaman?
Her yıl ocak ve temmuz aylarından ödenmeye başlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ikinci taksit ödemeleri bankalar aracılığıyla devam ediyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi miktarları da son ödeme tarihinin yanı sıra merak edilen bir diğer konu olarak dikkat çekiyor. İşte, MTV ödemeleri için son tarih hakkında bilgi ve MTV'ye dair merak edilen detaylar...
MTV ÖDEMESİ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?
Tüm araç sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu MTV her yıl Ocak (1 Ocak – 31 Ocak) ve Temmuz (1 Temmuz - 31 Temmuz) aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor.
HANGİ ARAÇ NE KADAR MTV ÖDEYECEK?
31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler: 2018'deki vergi tutarı: 743 TL
1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak. (Ödenecek vergi tutarları 1-3 yaş arası araçları kapsıyor)
1301-1600 CC ARASI ARAÇLAR
31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler: 2018'deki vergi: 1294 TL
1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.
1601-1800 CC ARASI ARAÇLAR
31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler: 2018'deki vergi: 2 bin 284 TL
1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira.
1801-2000 CC ARASI ARAÇLAR
31 Aralık 2017'den önce tescil edilenler: 2018'deki vergi: 3 bin 598 TL
1 Ocak 2018 sonrası tescil edilenler: Fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira.
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
MTV ödemesi için online olarak ödeyebileceğiniz bir çok farklı sistem mevcut.
1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.
2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.
3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.
4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.
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