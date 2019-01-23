MTV ödemeleri için son gün ne zaman? 2019 MTV ödemesi nasıl yapılır?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son günün ne zaman olduğunu merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Milyonlarca araç sahibinin ödemekle yükümlü olduğu MTV ödemelerinin ilk taksiti için çok az bir zaman kaldı. Peki, MTV ödemeleri için son gün ne zaman? 2019 MTV ödemesi nasıl yapılır?
MTV ödemelerinin belirtilen süre içerisinde yapılmaması durumunda günlük olarak gecikme faizi uygulanır. Ayrıca yasal olarak tanınan sürelerin sonunda ödeme yapılmaması halinde kamu alacağı olduğu için e-haciz işlemi başlatılır. Peki, MTV ödemeleri için son gün ne zaman? 2019 MTV ödemesi nasıl yapılır?
MTV ÖDEMESİ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?
Tüm araç sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu MTV her yıl Ocak (1 Ocak – 31 Ocak) ve Temmuz (1 Temmuz - 31 Temmuz) aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor.
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
MTV ödemesi için online olarak ödeyebileceğiniz bir çok farklı sistem mevcut.
1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.
2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.
3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.
4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.
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