MTV ne zaman ödenir? 2020 MTV ödeme tarihleri

Milyonlarca araç sahibinin ödemekle yükümlü olduğu MTV için araştırmalar yeni yıla birlikte hız kazandı. MTV ödemelerinin belirtilen süre içerisinde yapılmaması durumunda günlük olarak gecikme faizi uygulanıyor. İşte, 2020 MTV ödeme tarihleri...

MTV ödemeleri, 2020 yılında, ocak ayı itibariyle araç sahiplerinden ilk taksit olarak talep edilecek. MTV'nin ikinci taksiti ise temmuz ayında ödenecek. MTV ödemeleri, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi, vergi daireleri ve bankalar aracılığıyla kolayca ödenebilecek.

YENİ TAŞIT ALANLAR MOTORLU TAŞIT VERGİSİNİ NE ZAMAN ÖDER?

Taşıt, takvim yılının ilk altı aylık döneminde (Ocak-Temmuz) ve birinci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınmış ise, birinci taksit bir ay içinde, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenir. Taşıt, takvim yılının son altı aylık döneminde (Temmuz-Aralık) ve ikinci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınmış ise ikinci taksit bir ay içinde ödenir. Birinci taksit ise ödenmez.