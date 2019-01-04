MTA kampusu yeşil ve dinozorlu kalacak
Ankara'nın en yeşil ve en eski kamu kampuslarından olan Maden Tetkik Arama (MTA) yerleşkesine ilişkin imar planı değişikliğini Ankara 8’inci İdare Mahkemesi oybirliğiyle durdurdu.
Dev dinozor maketleriyle çocukların en sevdiği yerlerden olan Tabiat Tarihi Müzesi’nin de yer aldığı kampusa ilişkin kararın gerekçesinde, bu dokunun yoğun yapı ile kaplanmasının hem kent yaşam kalitesine hem de kent iklimine büyük zarar vereceği tespiti dikkat çekti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan planın iptali için açtığı davada mahkeme, telafisi güç zararlar doğabileceğine dikkat çekerek plan değişikliğinin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve imar mevzuatına aykırı olduğuna vurgu yaptı. Dava konusu planda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı 12 kamu kurumunun bir araya getirilmesi hedefleniyordu.
‘ŞEHİRCİLİK DERSİ’
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, mahkemenin bu kararla şehircilik dersi verdiğini belirterek şunları söyledi: “Mahkeme emsal değeri 0.35 iken 1.50’ye çıkararak, inşaat alanının dört katına çıkarıldığı, yoğun yapı grubu ile gelecek kamu binaları çalışan ve hizmet alacakların yeni ulaşım talebi yaratacağı bunun da şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve imar mevzuatına aykırı olduğu kanaatine vardığını belirtiyor.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle