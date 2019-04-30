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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.04.2019 - 07:50, Son Güncelleme:

MSÜ'de tercihler başladı! MSÜ tercihi nasıl yapılır?

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MSÜ'de tercihler başladı! MSÜ tercihi nasıl yapılır?

MSÜ tercihleri, 29 Nisan Pazartesi akşamı askeri okullarda eğitim görmek üzere sınava giren öğrencilerin erişimine açıldı. 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan başvurular için MSÜ tercihleri için uyarıda bulunan Milli Savunma Bakanlığı, öğrencilerin hak kaybına uğramamaları için yayımladıkları dikkatli okumaları gerektiğini vurguladı. İşte, MSÜ tercih sürecine dair merak edilen bazı detaylar

MSÜ tercihleri için öğrencilerin ilgiyle beklediği süreç başladı. 372 bin adayın başvuruda bulunduğu sınavın ardından süreç, tercih aşamaları ile devam edecek. Peki, MSÜ tercihleri yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar neler olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Tercih ekranına, sayfanın en altında bulunan link üzerinden erişebilirsiniz. Lütfen aşağıdaki bilgileri okumadan tercih ekranına giriş yapmayınız.

MSÜ TERCİHLERİ İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Milli Savunma Bakanlığı, adayların tercih işlemleri sırasında hata yapmamaları ve hak kaybına uğramamaları için aşağıdaki duyuruyu dikkatli bir şekilde okumaları gerektiğini vurguladı. İşte o duyuru;

Kara Harp Okulunda (ANKARA) yapılacak 2’nci Seçim Aşamalarına, sadece tercih yapan adaylar çağırılacaktır.

1. 2019-MSÜ’ye katılan adaylardan ilgili MSÜ ağırlıklı puanları hesaplanan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 29 Nisan 2019 - 17 Mayıs 2019 (saat 23:59’a kadar) yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

2. Şehit/Gazi çocuğu olan adayların dikkatine!

Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında Bilgilerim sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak ilgili kurumlardan aldıkları “Şehit/Gazi Yakını” belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir. Şehit ve gazi çocuklarından 2019-MSÜ sınavında belirlenecek “Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının” %90’nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.

3. Hava Harp Okulu (HHO)’nu tercih edecek adayların dikkatine!

HHO için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. HHO’nu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar HHO için aday olamayacaklardır.

4. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando MYO)’nu tercih edecek adayların dikkatine!

Bando MYO tercih eden adaylar (sırası önemli değil sadece tercihlerin arasında olması önemlidir.) mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.

5. Adaylar Harp Okulları için;

- Kara Harp Okulu (KHO),
- Deniz Harp Okulu (DHO),
- Hava Harp Okulu (HHO),
- Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO);

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),
- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),
- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),
- Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (SG-Deniz Asb.MYO)

- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir.) tercihi yapabilecektir.

6. 2’nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;

2’nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü

KHO 2019-MSÜ Sayısal Puanı
2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
DHO 2019-MSÜ Sayısal Puanı
HHO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

Kara Asb.MYO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2019-MSÜ Sözel Puanı
2019 MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb.MYO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2019-MSÜ Sözel Puanı
2019 MSÜ Genel Puanı

Hava Asb.MYO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2019-MSÜ Sözel Puanı
2019 MSÜ Genel Puanı

Bando Asb.MYO 2019-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir. (Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday çağrılabilecektir.)

Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2019-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2’nci Seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları 13 Haziran 2019 tarihinde MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığınca https://www.personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Sınava çağırılan adaylar, sınava başvuru yaparken / tercih yaparken verdikleri cep telefonlarından bilgilendirilecektir. Bu nedenle adayların iletişim bilgilerinin doğru olması ve özellikle cep telefon numaralarının güncel olması çok önemlidir.

7. Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleştirilen adayların MYO tercihleri dikkate alınmayacak ve MYO için aynı adaya yerleştirme yapılmayacaktır.

DİKKAT: Tercihinizi yaparken okullara tercih sıranıza göre yerleştirileceğinizi, yerleştirme işlemlerinin ikinci bölümünde (yerleştirme işlemlerinin son 5 iş günü içinde) Aday Değerlendirme Puanına göre öncelikli tercihinizin dışındaki tercihlerinize de yerleşebileceğinizi unutmayın.

Yerleştirme işlemlerinin ilk bölümünde (yerleştirme işlemlerinin son 5 gününe kadar) adaylar puanlarına göre öncelikli tercihlerine yerleşecektir. Ek yerleştirmede yerleştirilecek adaylar Okullarda kontenjan açığı kalması durumunda yerleştirme işlemlerinin ikinci bölümünde (yerleştirme işlemlerinin son 5 günü) yerleştirilirler. İkinci bölümde yerleştirmeye hak kazanan adaylar ilgili okullar tarafından bildirilen ihtiyaç sayısına, ihtiyaç bildirme önceliğine ve aday değerlendirme puan sıralamasına göre yerleştirilirler. Bu yerleştirmede adayın ilgili okuldaki başarı sıralaması dikkate alınır tercih önceliği dikkate alınmaz.

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