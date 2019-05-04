MSÜ tercihleri ne zaman bitecek? ÖSYM açıkladı
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2019-MSÜ) sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih sürecinin, ne zaman son bulacağı ve ikinci aşamanın başlayacağı tarihler merak konusu oldu. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman bitecek?
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde istihdam edilme hayali kuran gençler, 2019-MSÜ tercihlerinin biteceği tarihe yönelik ÖSYM'nin verdiği bilgileri sorguluyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
2019-MSÜ’ye katılan adaylardan ilgili MSÜ ağırlıklı puanları hesaplanan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 29 Nisan 2019 - 17 Mayıs 2019 (saat 23:59’a kadar) yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.
Adaylar Harp Okulları için;
MSÜ TERCİH KILAVUZUNU OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
- Kara Harp Okulu (KHO),
- Deniz Harp Okulu (DHO),
- Hava Harp Okulu (HHO),
- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)
Astsubay Meslek Yüksekokulları için;
- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),
- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),
- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),
- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),
- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)
tercihi yapabilecektir.
2’NCİ SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI
1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir.
Aday Değerlendirme Puanı;
a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları YKS (TYT+AYT), Astsubay Meslek
Yüksekokulları için TYT ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için TYT ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı,
b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı
c) Mülakat Puanından oluşmaktadır.
ç) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için gerek duyulduğu takdirde, TYT ve AYT puanlarında MSB tarafından yerleştirme taban puanı belirlenebilecektir.
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