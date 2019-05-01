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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.05.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

MSÜ tercihleri ne zaman bitecek? 2019 MSÜ tercih kılavuzu

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MSÜ tercihleri ne zaman bitecek? 2019 MSÜ tercih kılavuzu

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) sonuçlarının açıklanmasının ardından, merakla beklenen tercih işlemleri başladı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacına yönelik uygulanan sınavın sonuçlarına göre tercih yapmaya hak kazanan adaylar, e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayacak. İşte, 2019 MSÜ tercih işlemleri hakkında tüm merak edilenler...

2019-MSÜ’ye katılan adaylardan, ilgili MSÜ ağırlıklı puanları hesaplanan adaylar tercih yapabilecek. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini belirtilen süre zarfında, yayımlanan tercih kılavuzunu okuyarak tercihlerini tamamlaması gerekiyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

2019-MSÜ’ye katılan adaylardan ilgili MSÜ ağırlıklı puanları hesaplanan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 29 Nisan 2019 - 17 Mayıs 2019 (saat 23:59’a kadar) yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında Bilgilerim sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak ilgili kurumlardan aldıkları “Şehit/Gazi Yakını” belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir. Şehit ve gazi çocuklarından 2019-MSÜ sınavında belirlenecek “Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının” %90’nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.

HHO için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. HHO’nu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar HHO için aday olamayacaklardır.

Bando MYO tercih eden adaylar (sırası önemli değil sadece tercihlerin arasında olması önemlidir.) mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.

MSÜ'NÜN TERCİH AÇIKLAMASININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

MSÜ TERCİH KILAVUZUNU OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

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