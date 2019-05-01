MSÜ tercihleri ne zaman bitecek? 2019 MSÜ tercih kılavuzu
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) sonuçlarının açıklanmasının ardından, merakla beklenen tercih işlemleri başladı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacına yönelik uygulanan sınavın sonuçlarına göre tercih yapmaya hak kazanan adaylar, e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayacak. İşte, 2019 MSÜ tercih işlemleri hakkında tüm merak edilenler...
2019-MSÜ’ye katılan adaylardan, ilgili MSÜ ağırlıklı puanları hesaplanan adaylar tercih yapabilecek. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini belirtilen süre zarfında, yayımlanan tercih kılavuzunu okuyarak tercihlerini tamamlaması gerekiyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
2019-MSÜ’ye katılan adaylardan ilgili MSÜ ağırlıklı puanları hesaplanan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 29 Nisan 2019 - 17 Mayıs 2019 (saat 23:59’a kadar) yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.
Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında Bilgilerim sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak ilgili kurumlardan aldıkları “Şehit/Gazi Yakını” belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir. Şehit ve gazi çocuklarından 2019-MSÜ sınavında belirlenecek “Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının” %90’nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.
HHO için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. HHO’nu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar HHO için aday olamayacaklardır.
Bando MYO tercih eden adaylar (sırası önemli değil sadece tercihlerin arasında olması önemlidir.) mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.
MSÜ'NÜN TERCİH AÇIKLAMASININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN
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