MSÜ tercihleri nasıl yapılacak? MSÜ tercih klavuzu ne zaman yayınlanacak?
Askeri üniversite eğitimi için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları 26 Nisan tarihinde açıklandı. Sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından binlerce askeri üniversite adayı tercihlerin yapılacağı dönemi ve sınav sonrası gerçekleşecek aşamaları merak etmeye başladı. Peki, MSÜ tercih klavuzu ne zaman yayınlanacak? MSÜ tercihleri nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında merak edilenler...
2019-MSÜ sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi http://www.osym.gov.tr üzerinden adayların erişimine açıldı. Sınav sonrası başarılı olan adayların gözü MSÜ tercih döneminin yapılacağı tarihe çevrildi. Adaylar MSÜ tercihlerini www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden tamamlayacak. Peki, 2019 MSÜ sınav tercihleri nasıl yapılacak? İşte, MSÜ tercih sönemi ile ilgili bilgiler.
2019-MSÜ SINAV TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2019 MSÜ sınav tercihleri 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında Milli Savunma Üniversitesi'nin internet sayfası üzerinden www.msb.gov.tr adresinden ierişime açılacak. Bu aşamada tercihlerini gerçekleştirmeyen adaylar ikinci aşamaya çağrılmayacak. Dolayısıyla MSÜ sınav tercih klavuzu da 29 Nisan'da erişime açılacak.
Adaylar Harp Okulları için;
- Kara Harp Okulu (KHO),
- Deniz Harp Okulu (DHO),
- Hava Harp Okulu (HHO),
- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)
Astsubay Meslek Yüksekokulları için;
- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),
- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),
- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),
- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),
- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)
tercihi yapabilecektir.
2’NCİ SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI
1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate
alınarak yerleştirilecektir.
Aday Değerlendirme Puanı;
a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları YKS (TYT+AYT), Astsubay Meslek
Yüksekokulları için TYT ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için TYT ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı,
b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı
c) Mülakat Puanından oluşmaktadır.
ç) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için gerek duyulduğu takdirde, TYT ve AYT puanlarında MSB tarafından yerleştirme taban puanı belirlenebilecektir
MSÜ PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILABİLECEK?
MSÜ puan hesaplama işlemi için bazı yöntemler kullanılacak. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı o yöntemler;
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır
Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacak.
Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle