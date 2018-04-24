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    MSÜ tercih yapma işlemi personeltemin üzerinden mi alınacak?

    Hürriyet Haber
    24.04.2018 - 14:11 | Son Güncelleme:

    MSÜ tercih işlemleri, sürecin başlayacağı gün olarak duyurulan 24 Nisan Salı günü, tercih yapma hakkı bulunan yaklaşık 300 bin öğrencinin merakına neden oldu. Tercih kılavuzu üzerinden seçimlerini belirleyecek olan adaylar, MSÜ tercih işlemleri ile bir sonraki süreç için hazır bulunacak. Peki, MSÜ tercih yapma işlemi personeltemin.msb.gov.tr üzerinden mi alınacak? İşte, ÖSYM üzerinden yayımlanması beklenen MSÜ kılavuzu ve 2018 Milli Savunma Üniversitesi tercih süreci hakkında bazı bilgiler

    Milli Savunma Üniversitesi 2018 tercih dönemi başlıyor. Askeri okullarda eğitim görüp şanlı Türk silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev almak isteyen adaylar, MSÜ tercih yapma işlemi için beklentilerini sürdürüyor. 200 bin ila 300 bin arası adayın tercih işlemlerini gerçekleştireceği sürecin, ÖSYM internet sitesi üzerinden yayınlanan kılavuzla birlikte Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılması beklenmektedir. İşte, MSÜ tercih dönemi ve sonrası hakkında bazı bilgiler

    ÖSYM, tercih kılavuzu ve tercih kılavuzu hakkında henüz bir duyuru yapmadı. Duyuru gerçekleştiği an haberimizde yer alacaktır.

    ÖSYM TERCİH DÖNEMİNİN ARDINDAN SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

    Adayların başvurusunu tamamlaması ve tercihlerini gerçekleştirmesinin ardından, 11 Haziran 2018 tarihinde başvurusu kabul edilenlerin ilanı gerçekleştirilecek. İşte, o sürecin tablo halindeki detayları;

    MSÜ tercih yapma işlemi personeltemin üzerinden mi alınacak

    MSÜ tercih yapma işlemi personeltemin üzerinden mi alınacak

    MSÜ tercih yapma işlemi personeltemin üzerinden mi alınacak

    * 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Harp Okullarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere “İngilizce Seviye Belirleme Sınavı” uygulanacak,

    * Her okul için belirlenecek kontenjanlar dahilindeki sayı kadar öğrenci hazırlık sınıfından muaf tutularak 1’inci sınıfa başlatılacaktır.

    BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER İKİNCİ AŞAMAYA ÇAĞRILACAK

    Başvurusu kabul edilen adaylar, ikinci aşama için Kara Harp Okulu Komutanlığı'na davet edilecek. Bu aşama sağlık raporu bölümü hariç iki gün sürecek.

    Birinci gün; Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacaktır.

    Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir.

    ADAY DEĞERLENDİRME PUANI NEDİR?

    *Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2018-AYT, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2018-TYT ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için 2018-TYT ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı,

    *Fiziki Yeterlilik Testi Puanı ve Mülakat Puanından oluşmaktadır.

    ADAYLARA İNGİLİZCE BELİRLEME SINAVI UYGULANACAK

    2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Harp Okullarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere “İngilizce Seviye Belirleme Sınavı” uygulanacak,

    Her okul için belirlenecek kontenjanlar dahilindeki sayı kadar öğrenci hazırlık sınıfından muaf tutularak 1’inci sınıfa başlatılacaktır.

    Etiketler: msü teercihleri , SeoHaber , NoMobil , gündem
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