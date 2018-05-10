MSÜ tercih süresi uzatıldı | MSÜ tercihleri ne zaman bitecek?

MSÜ'ye bağlı eğitim kurumlarından eğitim aldıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı olarak hizmet etme hayali kuran gençlerin yaptığı MSÜ tercih işlemlerinin süresi uzatıldı. Tercih işlemleri MSB'nün PERTEM sistemi ve e-Devlet aracılığıyla yapılacak. Peki, MSB Pertem üzerinden MSÜ tercih yapma işlemi nasıl gerçekleştirilecek? MSÜ tercihleri için son gün ne zaman?

MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Mart 2018 tarihinde icra edilen ve sonuçları 12 Nisan 2018 tarihinde açıklanan 2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılan tüm adayların, tercih işlemlerini 24 Nisan-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapabilecekleri açıklanmıştı. Ancak Milli Savunma Bakanlığı akşam saatlerinde tercih süresinin uzatıldığını adaylara duyurdu.

Konu hakkında Milli Savunma Bakanlığı'nın PERTEM sistemi üzerinden yaptığı açıklama şöyle; "MSÜ HO ve MYO tercih süresi 18 Mayıs 2018 23.59'a kadar uzatılmıştır. E-DEVLET şifreniz ile giriş yaparak tercihinizi yapabilirsiniz."

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER İKİNCİ AŞAMAYA ÇAĞRILACAK

Yapılacak değerlendirme sonrası ikinci seçim aşamalarına katılmaya hak kazanan aday kimlikleri, 11 Haziran 2018 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’nın (MSB) resmi internet sitesinden www.msb.gov.tr ilan edilecek. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.

Bu aşama sağlık raporu bölümü hariç iki gün sürecek. Birinci gün; Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacaktır. Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak

yerleştirilecektir.