MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih bilgisi!
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde istihdam edilecek olan askeri öğrenciler için tercihler, 29 Nisan tarihinde başladı. 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan MSÜ tercihleri için sonuçlar gündemde yer almaya başladı. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, yüz binlerce kişinin merakla araştırdığı konuyla ilgili bazı bilgiler
MSÜ tercih sonuçları, son günlerde birçok gencin gündeminde yer almaya devam ediyor. Kara, Hava ve Deniz sınıflarından birisini seçen öğrenciler, MSÜ tercih sonuçları açıklamasını bekleyecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercihleri, 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Geçtiğimiz yıl da 18 Mayıs tarihinde sona eren tercih sürecinin ardından sonuçlar, 11 Haziran'da açıklanması beklenirken, 21 Haziran tarihinde öğrencilerin erişimine açılmıştı.
Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, MSÜ tercih sonuçlarının 10 Haziran Pazartesi günü açıklanması öngörülebilir.
MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
2019-MSÜ’ye katılan adaylardan ilgili MSÜ ağırlıklı puanları hesaplanan adaylar tercih yapabilecek. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 29 Nisan 2019 - 17 Mayıs 2019 (saat 23:59’a kadar) yapmaları gerekecek. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak.
Adaylar Harp Okulları için;
MSÜ TERCİH KILAVUZUNU OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
- Kara Harp Okulu (KHO),
- Deniz Harp Okulu (DHO),
- Hava Harp Okulu (HHO),
- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)
Astsubay Meslek Yüksekokulları için;
- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),
- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),
- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),
- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),
- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)
tercihi yapabilecektir.
2’NCİ SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI
1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir.
Aday Değerlendirme Puanı;
a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları YKS (TYT+AYT), Astsubay Meslek
Yüksekokulları için TYT ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için TYT ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı,
b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı
c) Mülakat Puanından oluşmaktadır.
ç) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için gerek duyulduğu takdirde, TYT ve AYT puanlarında MSB tarafından yerleştirme taban puanı belirlenebilecektir.
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