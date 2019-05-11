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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.05.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Değerlendirme raporu yayımlandı

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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Değerlendirme raporu yayımlandı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı ardından tercih telaşı başladı. 2019-MSÜ değerlendirme raporunun yayımlanması ardından sonuçlara yönelik araştırmalar hız kazandı. MSÜ tercihleri, 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak, ÖSYM’den bir tarih bilgisi geldi mi? İşte, son durum

2019-2020 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla yapılan 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 7 Nisan 2019 tarihinde 94 sınav merkezinde gerçekleşti. Sonuçların açıklanması ardından ise tercih süreci için düğmeye basıldı.

ÖSYM'nin bu yıl için belirlediği takvime göre, 29 Nisan tarihinde başlayan Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri, 17 Mayıs 2019 Cuma günü sona erecek. Tercih işlemini tamamlayan adayların aklında şimdi tek bir soru var: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak

Geçtiğimiz yıl 18 Mayıs tarihinde sona eren tercih sürecinin ardından sonuçlar beklenilen tarihten 10 gün geç erişime açılmış, adaylar sonuçlarını 21 Haziran tarihinde görüntüleyebilmişti.

Geçen yıl baz alındığında MSÜ tercih sonuçlarının 10 Haziran Pazartesi günü açıklanması öngörülebilir.

2019-MSÜ Değerlendirme Raporu Yayımlandı

2019-MSÜ Değerlendirme Raporu, 10 Mayıs 2019 tarihinde saat 14.20'den itibaren ÖSYM’nin http://osym.gov.tr adresinde Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlanmıştır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

MSÜ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİN TIKLAYIN

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