MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Değerlendirme raporu yayımlandı
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı ardından tercih telaşı başladı. 2019-MSÜ değerlendirme raporunun yayımlanması ardından sonuçlara yönelik araştırmalar hız kazandı. MSÜ tercihleri, 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak, ÖSYM’den bir tarih bilgisi geldi mi? İşte, son durum
2019-2020 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla yapılan 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 7 Nisan 2019 tarihinde 94 sınav merkezinde gerçekleşti. Sonuçların açıklanması ardından ise tercih süreci için düğmeye basıldı.
ÖSYM'nin bu yıl için belirlediği takvime göre, 29 Nisan tarihinde başlayan Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri, 17 Mayıs 2019 Cuma günü sona erecek. Tercih işlemini tamamlayan adayların aklında şimdi tek bir soru var: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Geçtiğimiz yıl 18 Mayıs tarihinde sona eren tercih sürecinin ardından sonuçlar beklenilen tarihten 10 gün geç erişime açılmış, adaylar sonuçlarını 21 Haziran tarihinde görüntüleyebilmişti.
Geçen yıl baz alındığında MSÜ tercih sonuçlarının 10 Haziran Pazartesi günü açıklanması öngörülebilir.
2019-MSÜ Değerlendirme Raporu Yayımlandı
2019-MSÜ Değerlendirme Raporu, 10 Mayıs 2019 tarihinde saat 14.20'den itibaren ÖSYM’nin http://osym.gov.tr adresinde Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlanmıştır.
Kamuoyuna önemle duyurulur.
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