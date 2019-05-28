MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
17 Mayıs'ta tamamlanan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sürecinin ardından gözler, sonuçların açıklanacağı tarihte. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2019-MSÜ) katılarak, TSK bünyesinde çalışma hayali kuran gençler, tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 7 Nisan'da düzenlenen 2019-MSÜ'ye ilişkin süreç devam ediyor. İşte, MSÜ tercih sonuçlarına ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları hakkında Üniversite'den ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama yok. Bir önceki yıl 24 Nisan - 11 Mayıs arası alınan tercihlerin sonuçları 21 Haziran'da açıklanmıştı. Geçen yıl baz alındığında 2019 MSÜ tercih sonuçlarının 28 Haziran'da açıklanması bekleniyor.
2’NCİ SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI
Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;
a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2019-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı
b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,
c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),
ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.
Aday Değerlendirme Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden “Sağlık Muayenesi” bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıtlar ilgili okullarda yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip eğitim ve öğretime başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler 2’nci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
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