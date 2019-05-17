MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde istihdam edilecek olan askeri üniversite adayları için tercih sonuçları bugün sona erdi. Sınav stresini geride bırakan ve tercihlerini tamamlayan öğrencilerin gündeminde MSÜ tercih sonuçları yer almaya başladı. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında öğrencilerin merakla araştırdığı bazı bilgiler.
MSÜ tercih yapma işlemi bu gün tamamlandı. Askeri okullarda öğrenci olmak isteyen binlerce kişinin başvuruda bulunduğu MSÜ tercih sonuçları ise başvurularını tamamlayan adayların gündeminde yer almaya başladı. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MSÜ tercih dönemi ile ilgili merak edilenler.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercihleri, 17 Mayıs tarihinde tamamlandı. Geçtiğimiz yıl da 18 Mayıs tarihinde sona eren tercih sürecinin ardından sonuçlar, 11 Haziran'da açıklanması beklenirken, 21 Haziran tarihinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, MSÜ tercih sonuçlarının 10 Haziran Pazartesi günü açıklanması öngörülebilir.
Adaylar Harp Okulları için;
- Kara Harp Okulu (KHO),
- Deniz Harp Okulu (DHO),
- Hava Harp Okulu (HHO),
- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)
Astsubay Meslek Yüksekokulları için;
- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),
- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),
- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),
- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),
- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)
tercihi yapabilecektir.
2’NCİ SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI
1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir.
Aday Değerlendirme Puanı;
a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları YKS (TYT+AYT), Astsubay Meslek
Yüksekokulları için TYT ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için TYT ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı,
b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı
c) Mülakat Puanından oluşmaktadır.
ç) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için gerek duyulduğu takdirde, TYT ve AYT puanlarında MSB tarafından yerleştirme taban puanı belirlenebilecektir.
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