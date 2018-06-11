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    MSÜ tercih sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? MSB sonuç sorgulama

    Hürriyet Haber
    11.06.2018 - 09:58 | Son Güncelleme:

    MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) tercih sonuçları için nefesler tutuldu. 2018 iş takvimine göre 24 Nisan- 18 Mayıs tarihleri arasında tercih sürecini tamamlayan MSÜ, sonuçları bugün duyuracak. Peki MSÜ tercih sonuçları bugün saat kaçta, nereden açıklanacak?

    Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları, ÖSYM'nin sitesinde yer alan bilgiye göre bugün erişime açılacak. Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki Hava, Kara, Deniz ve Harp Okulları ile aynı okulların meslek yüksekokullarında eğitim almak isteyen on binlerce aday, tercih sonuçlarını resmi internet sitesinden www.msb.gov.tr üzerinden görüntüleyebilecek. Belirlenen süre içerisinde tercihlerini yapmayan adaylar, ikinci seçim aşamalarına katılım gösteremeyecek.

    MSB SONUÇ SORGULAMA

    İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI NE ZAMAN?

    2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ)’nda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek çağrı taban puanı veya daha yüksek puan alan adayların 2’nci seçim aşamalarına katılımı amacıyla yapılacak çağrı www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak. Başvurusu kabul edilen adayların icra edilecek olan 2’nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adayların eksik evrak ile gelmeleri durumunda en kısa zamanda evraklarını tamamlamaları sağlanacak, evraklarını istenen zamanda tamamlayamayan adaylar eleneceklerdir.2’inci seçim aşamaları 26 Haziran – 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek.

    Bu aşama sağlık raporu bölümü hariç iki gün sürecek. Birinci gün; Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacaktır. Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir.


     

    Etiketler: MSÜ tercih sonuçları , son dakika , haberler
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