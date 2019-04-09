MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! 2019 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2019-2020 eğitim öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla geçtiğimiz pazar günü düzenlenen 2019 MSÜ'nün sonuç tarihi merak konusu oldu. Öte yandan, MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı da erişime açıldı. Peki, 2019 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarına 10 gün süreyle ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek. Gözler şimdi ÖSYM'nin sonuçları açıklayacağı tarihte. İşte, 2019 MSÜ sonuçları için belirlenen tarih...
CEVAP ANAHTARLARI ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-MSÜ'nün temel soru kitapçığı, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmesi için ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecek.
Duyuruda, soruların, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu belirtilerek, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı belirtildi.
SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU
ÖSYM'nin sonuç açıklama takvimine göre MSÜ sonuçları 26 Nisan tarihinde erişime açılacak.
2019-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini ve ikinci seçim aşamalarına katılacakları tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebilecekler.
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