MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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16.07.2018 - 13:22, Son Güncelleme:

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

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MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci aşamaya geçiş yapan adaylar, fiziki mülakatlarda ter döküyor. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev almak için mücadele eden birçok vatandaş, MSÜ mülakatları için sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat evrakları arasında neler yer alacak? İşte, merak edilen o detaylar

MSÜ sınav sonuçları, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konular arasında yer alıyordu. Sonuçların açıklanmasının ardından bir sonraki aşama olan fiziki mülakat evresine giriş yapan adaylar, bu evre kapsamında MSÜ sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen konu hakkında detaylı bilgiler

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sonuçları, 2018 Yılı Askeri Öğrenci Temini kapsamında 02 Temmuz - 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak fiziki sınavların ardından değerlendirilmeye başlanacak.

İkinci seçim aşamaları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bando Asb. MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı-Mülakat yapılacak. Bu aşamanın ardından okullara kayıtlar 13 Ağustos tarihinde alınmaya başlanacak.

Bu bilgiler dahilinde, MSÜ sonuçlarının 11 Ağustos itibariyle netlik kazanacağı öngörülebilir.

MUVAFAKAT YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ

İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI NASIL YAPILACAK?

1'inci gün: Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi, Psikomotor Testi (Sadece Hava Harp Okulu adayları için) ve Fiziki Yeterlilik Testi.

2'nci gün: Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.

Seçim aşaması faaliyetlerine katılacak erkek adaylar 01 Temmuz-19 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumunun belirlemiş olduğu Hacı Bayram-ı Veli Erkek Öğrenci Yurdundan istifade edebileceklerdir.

Kara Harp Okulu Komutanlığında sınavlar süresince adaylara yemek ve su ikramında bulunulacaktır. Adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

MSÜ MÜLAKATI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Nüfus cüzdanı ve fotokopisi.

Diploma veya geçici mezuniyet belgesi.

MSÜ-2018 Sınav Sonuç Belgesi.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu. (Form doldurma talimatına uygun olarak bilgisayar ortamında BÜYÜK HARFLERLE doldurulacak ve önlü-arkalı 3 adet çıktı alınarak getirilecektir.) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formuna ve doldurma talimatına ulaşmak için  tıklayınız.

Adayların E-devlet şifreleri ile birlikte gelmeleri önem arz etmektedir.

Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için;

Tek hekimden (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, SGK ile anlaşmalı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerden) alınan olumlu sağlık raporu ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılamayacaktır. Rapor örneğine ulaşmak için  tıklayınız.

Adayların Muvafakat Yazısı ile sınava gelmesi gerekmektedir. Yazı örneğine ulaşmak için  tıklayınız.

Adli Sicil Kaydı ve Kesinleşme Şerhi (Adli Kaydı Olan Adaylar ilgili belgelerini yanlarında getireceklerdir.)

Şehit / Gazi çocuğu olan adayların, bu durumlarını gösteren resmî belgelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

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