MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci aşamaya geçiş yapan adaylar, fiziki mülakatlarda ter döküyor. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev almak için mücadele eden birçok vatandaş, MSÜ mülakatları için sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat evrakları arasında neler yer alacak? İşte, merak edilen o detaylar
MSÜ sınav sonuçları, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konular arasında yer alıyordu. Sonuçların açıklanmasının ardından bir sonraki aşama olan fiziki mülakat evresine giriş yapan adaylar, bu evre kapsamında MSÜ sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen konu hakkında detaylı bilgiler
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sonuçları, 2018 Yılı Askeri Öğrenci Temini kapsamında 02 Temmuz - 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak fiziki sınavların ardından değerlendirilmeye başlanacak.
İkinci seçim aşamaları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bando Asb. MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı-Mülakat yapılacak. Bu aşamanın ardından okullara kayıtlar 13 Ağustos tarihinde alınmaya başlanacak.
Bu bilgiler dahilinde, MSÜ sonuçlarının 11 Ağustos itibariyle netlik kazanacağı öngörülebilir.
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İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI NASIL YAPILACAK?
1'inci gün: Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi, Psikomotor Testi (Sadece Hava Harp Okulu adayları için) ve Fiziki Yeterlilik Testi.
2'nci gün: Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.
Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.
Seçim aşaması faaliyetlerine katılacak erkek adaylar 01 Temmuz-19 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumunun belirlemiş olduğu Hacı Bayram-ı Veli Erkek Öğrenci Yurdundan istifade edebileceklerdir.
Kara Harp Okulu Komutanlığında sınavlar süresince adaylara yemek ve su ikramında bulunulacaktır. Adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.
MSÜ MÜLAKATI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
Nüfus cüzdanı ve fotokopisi.
Diploma veya geçici mezuniyet belgesi.
MSÜ-2018 Sınav Sonuç Belgesi.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu. (Form doldurma talimatına uygun olarak bilgisayar ortamında BÜYÜK HARFLERLE doldurulacak ve önlü-arkalı 3 adet çıktı alınarak getirilecektir.) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formuna ve doldurma talimatına ulaşmak için tıklayınız.
Adayların E-devlet şifreleri ile birlikte gelmeleri önem arz etmektedir.
Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için;
Tek hekimden (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, SGK ile anlaşmalı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerden) alınan olumlu sağlık raporu ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılamayacaktır. Rapor örneğine ulaşmak için tıklayınız.
Adayların Muvafakat Yazısı ile sınava gelmesi gerekmektedir. Yazı örneğine ulaşmak için tıklayınız.
Adli Sicil Kaydı ve Kesinleşme Şerhi (Adli Kaydı Olan Adaylar ilgili belgelerini yanlarında getireceklerdir.)
Şehit / Gazi çocuğu olan adayların, bu durumlarını gösteren resmî belgelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.
Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.
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