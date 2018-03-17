MSÜ sınavı saat kaçta? Milli Savunma Üniversitesi sınavı kaç dakika sürecek?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nda tarih araştırmaları yerini saat sorgulamalarına bıraktı. Artık son hazırlıkları yapan adaylar, geç kalmamak için sınavın saat kaçta başlayacağını ve kaç dakika süreceğini merak ediyor.



18 Mart 2018 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına saat 10.15’te başlayacak. ÖSYM'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan duyuruda, 18 Mart Pazar günü yapılacak 2018-MSÜ adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı. Yapılan duyuruda saat 10:00’dan sonra adayların sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.



Toplamda 120 soru için adaylara 135 dakika süre tanınacak. Sınav saat 10,15'i gösterdiğinde başlayacak ve 12,30'da sona erecek.



KAÇ SORU SORULACAK?



Adaylar için, Türkçe’den 40, Sosyal Bilimler (Tarihten 5 soru, Coğrafyadan 5 soru, Felsefeden 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ilave Felsefe Sorularından 5 soru) olmak üzere 20 soru, Temel Matematik’ten 40 soru, Fen Bilimleri (Fizikten 7, Kimyadan 7 ve Biyolojiden 6 soru) olmak üzere toplam 20 soru sorulacağı açıklanmıştır.