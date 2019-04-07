MSÜ sınavı saat kaçta biter? MSÜ sınavı kaç dakika?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde eğitim görebilmek için sınava girecek olan adaylar, MSÜ sınavı saat kaçta bitecek ve kaç dakika sürecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, MSÜ sınavı kaç dakika sürecek ve saat kaçta bitecek? İşte, sınavda adaylara yöneltilecek soru dağılımı ve detaylı bilgiler
MSÜ sınavı kaç dakika sürecek ve saat kaçta bitecek sorusu, 7 Nisan Pazar sabahının araştırılan konuları arasında yer almaya başladı. Sınavda 120 soru ile karşılaşacak olan adaylar, 135 dakikada sorulara yanıt vermeye gayret gösterecek. Peki, MSÜ sınavı saat kaçta bitecek? İşte, sınav süresi ve uyulması gereken kurallar
MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA VE SAAT KAÇTA BİTECEK?
7 Nisan Pazar günü saat 10.15'te başlayacak olan Milli Savunma Üniversitesi sınavında adaylara toplam 120 soru yöneltilecek. 135 dakikada sorulara cevap verecek olan adayların süresi, 12.30'da sona erecek.
Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına; sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.
Salonda sınav evrakı poşeti açıldıktan sonra adayların; sınav süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasak olacak.
MSÜ SINAVINDA SORU DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir.
Testin alt testleri ve soru sayıları aşağıdaki gibi olacaktır:
Türkçe (40 soru)
Sosyal Bilimler
Tarih (5 soru)
Coğrafya (5 soru)
Felsefe (5 soru)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları) (5 soru)
Temel Matematik (40 soru)
Fen Bilimleri
Fizik (7 soru)
Kimya (7 soru)
Biyoloji (6 soru)
SINAV SÜRESİNCE NELER YASAK OLACAK?
Sınav süresince adayların;
* Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,
* Salondaki görevlilere soru sormaları,
* Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,
* Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,
* Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
* Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,
* Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,
* Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.
Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
SINAV ESNASINDA NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKECEK?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için;
* Sınava, atandığı salonda girmesi,
* Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
* Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
* Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
* Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdına işaretlemiş olması,
* Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
* Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
* Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve bu kılavuzda yer alan diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı iptal edilecektir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle