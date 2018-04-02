MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu | MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) alınacak askeri öğrencileri belirlemek için 18 Mart 2018'de yapılan sınavın ardından, adayların göz kulağı ÖSYM'de gelecek sonuç açıklama haberinde. Sınava ait soru ve cevaplar sınavdan birkaç gün sonra adayların erişimine açılmıştı, sınavda ter döken kişiler şimdi ise, sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. İşte, 2018 MSÜ sınavının sonuçları hakkında vatandaşların merak ettiği tüm sorular ve yanıtları...

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2018-MSÜ) giren kişiler, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyorlar. ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçlarını 12 Nisan 2018'de duyuracaklarını açıkladı. Sonuçlar adayların erişimine açıldığı takdirde adaylar, bireysel sonuçlarını TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden takip edebilecek.

MSÜ 2018 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giren adayların merak ettiği bir diğer konu ise, MSÜ tercihlerinin ne zaman yapılacağı oldu. Milli Savunma Üniversitesi'nin tercihleri, sınav sonuçlarının yayımlanmasının ardından 24 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Bu dönem içerisinde tercihlerini yapmayan adaylar, ikinci seçim aşamalarına katılım gösteremeyecek. İkinci seçim aşamaları ise 11 Haziran tarihinde başvuruların değerlendirilmesi ve 23-24 Haziran tarihlerinde YKS sınavlarının tamamlanmasının ardından 26 Haziran tarihinde başlayacak.

İkinci seçim aşamaları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bando Asb.MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı-Mülakat yapılacak.

MSÜ 2018 SORU VE CEVAPLARI

MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınav kitapçıkları adayların incelemesi için ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı. ÖSYM ayrıca soruların yüzde 10’luk bölümünü de internet sitesi üzerinden yayınladı.

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