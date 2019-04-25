MSÜ sınav sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyelerine yetiştirmek üzere alımını gerçekleştireceği askeri öğrenci alımı için gözler ÖSYM'ye çevrildi. ÖSYM tarafından birçok ilde gerçekleştirilen sınavların ardından sonuçlara kilitlenen adaylar, kurumun resmi internet sitesini takip etmeye başladı. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
MSÜ sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Bu sınavdan iyi bir sonuç elde eden adaylar, sonraki süreç için hazırlık içerisinde olacak. Peki, MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adayların devam edeceği süreç ne olacak? İşte, birçok vatandaşın araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler
MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin, bünyesinde gerçekleştirdiği sınavlar için yayımladığı takvimde yer alan MSÜ, herhangi bir değişiklik olmaması halinde 26 Nisan tarihinde erişime açılacak.
ASKERİ OKUL TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Askeri okul tercihlerini 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında erişime açacak olan Milli Savunma Bakanlığı, bu aşamada tercihlerini gerçekleştirmeyen vatandaşların ikinci aşamaya çağrılmayacağını aktardı.
HANGİ OKUL İÇİN HANGİ PUAN İSTENECEK?
Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.
2’nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;
2’nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü
KHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
DHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı
HHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı
Kara Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı
Deniz Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı
Hava Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı
Bando Asb.MYO: 2019-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan
MSÜ PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILABİLECEK?
MSÜ puan hesaplama işlemi için bazı yöntemler kullanılacak. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı o yöntemler;
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır
Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacak.
Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.
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