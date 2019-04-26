MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2019-MSÜ) sonuçları için beklenen önemli gün geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Nisan 2019'da 81 il merkezinde düzenlenen ve on binlerce gencin katıldığı 2019-MSÜ sınavının sonuçlarının, bugün içinde erişime açılması bekleniyor. Peki, MSÜ sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde çalışma hayali kuran gençler, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, MSÜ'de eğitim alacak, subay ve astsubay adaylarının belirlenmesi amacıyla organize edilen 2019-MSÜ'nün sonuçları, ÖSYM sınav takvimine göre bugün açıklanacak. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
SONUÇLAR SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından uygulanan, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2019-MSÜ) sonuçları bugün, gün içinde adayların erişimine açılacak.
Ancak sonuçların açıklanacağı saate ilişkin net bir bilgi yok. Sonuçlar, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz.
TERCİHLER NE ZAMAN?
Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için 2019-MSÜ'ye katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak gerekiyor. 2019-MSÜ'ye katılacak adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 29 Nisan-17 Mayıs'ta "https://www.personeltemin.msb.gov.tr" internet adresine girerek yapmaları gerekiyor.
Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacak.
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