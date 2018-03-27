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    MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman başlayacak?

    Hürriyet Haber
    27.03.2018 - 18:43 | Son Güncelleme:

    2018 MSÜ sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı askeri öğrenci adayları tarafından büyük bir merakla araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 18 Mart Pazar günü gerçekleşti. Sınavın bir kaç gün sonrasında sınav soru ve cevapları ÖSYM üzerinden yayınlandı. Adaylar şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyorlar. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman başlayacak?

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları için büyük bir heyecan yaşanıyor. Askeri öğrenci olabilme umuduyla sınava giren adaylar, bir an önce sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyorlar. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman başlayacak?

    ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi sonuç tarihiyle ilgili net bir bilgilendirmede bulunmadı.

    MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Milli Savunma Üniversitesi'nin tercihleri, sınav sonuçlarının yayımlanmasının ardından 24 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Bu dönem içerisinde tercihlerini yapmayan adaylar, ikinci seçim aşamalarına katılım gösteremeyecek. İkinci seçim aşamaları ise 11 Haziran tarihinde başvuruların değerlendirilmesi ve 23-24 Haziran tarihlerinde YKS sınavlarının tamamlanmasının ardından 26 Haziran tarihinde başlayacak.

    İkinci seçim aşamaları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bando Asb.MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı-Mülakat yapılacak.

    MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI 

    MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınav kitapçıkları adayların incelemesi için ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (MSÜ) askeri öğrenci aday belirleme sınav kitapçıkları ÖSYM tarafından yayınlandı. Sınava başvuran adaylar 20 Mart’tan itibaren 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

    ÖSYM ayrıca soruların yüzde 10’luk bölümünü de internet sitesi üzerinden yayınladı.

    TEMEL SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
    (SORULARIN YÜZDE 10’LUK BÖLÜMÜ GÖRÜLEBİLİR)

    2018 MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

    * Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yan lış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

    * Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma k ullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

    * Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesa planabilmesi için adayların Temel Matematik ve Türkçe test lerinin her birin den en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

    * Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ) , MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

    Etiketler: MSÜ sonuçları , MSÜ soru ve cevaplar , SeoHaber , NoMobil , gündem
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